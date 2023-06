A salada de eleição deste verão é da autoria de Cameron Diaz (e temos a receita)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por AVALINE (@avaline)

As atrizessempre se orgulharam da boa amizade que as une. Ambas têm surgido nas redes sociais a promover ofeito pela protagonista d'Os Anjos de Charlie. Afinal, no verão não há nada melhor para acompanhar um bom vinho branco do que uma refeição leve e apetitosa.Foi através da suaque Cameron resolveu propôr uma salada que é ideal para um. Ée com ingredientes que, certamente, todos temos em casa. No vídeo, a atriz surge nae explica ao pormenor como faz a salada. Vejamos ae opara recriar um dos seus pratos preferidos.: 4 chávenas de, 1 chávena de, 1 chávena de, 1/2 chávena de, 1/2 de, 1Numa taça, colocar a mistura de salada verde. Cortar as cenouras e os pepinos em quadrados pequenos, mais umas ervilhas, e adicionar tudo à salada. Acrescentar a manga descascada e cortada em fatias finas e o abacate. Finalizar a salada com as ervas frescas (hortelã, coentros e manjericão), castanha de caju tostada e arroz tufado. Por fim, temperar a salada com vinagrete caseiro e decorá-la com 2 fatias de limão fresco.Agora que já sabemos qual é uma das saladas preferidas de Cameron Diaz, talvez seja boa ideia experimentá-la com toda a combinação que a atriz propõe: