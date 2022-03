O estranho hábito de Beleza de Cameron Diaz

Numa entrevista recente para o podcast Rule Breakers, com Michelle Visage, a estrela de Os Anjos de Charlie admitiu que, na sua rotina diária, não costuma lavar o rosto. Questionada sobre o motivo, Cameron Diaz explicou que, de facto, leva uma rotina de beleza minimalista e que "já não se preocupa com a sua aparência física".

Atualmente com 49 anos, Diaz fez a sua última aparição no grande ecrã há quase uma década, com o filme Annie. A partir do momento em que já não necessitava de passar longas horas no camarim a tratar da maquilhagem e do cabelo, algo a que a indústria de Hollywood obriga, as suas prioridades deram uma volta de 180 graus. "Sou absolutamente uma vítima de todas as objetificações e explotações sociais a que as mulheres estão sujeitas. Eu própria caí nelas às vezes. É difícil não olhares para ti e não te comparares com as outras métricas de beleza", disse.

Contudo, isso já não a incomoda: "Não me interessa. A última coisa em que penso diariamente, em que nem sequer penso, é no meu aspeto. Literalmente não faço nada. Nunca lavo a cara", contou durante o podcast. "Durante os últimos oito anos senti-me como um animal selvagem. Sou uma besta!", brincou a atriz. "Duas vezes por mês, penso: ‘Oh, é melhor usar este produto. Se usar apenas uma vez já funciona, certo?’ Só não estou na posição para me preocupar com isso agora, não é onde coloco a minha energia".

Ao longo da conversa com Visage, Diaz menciona como pôs um fim à relação tóxica que tinha com a sua imagem. Foi "quando deixei de me olhar ao espelho, quando deixei de tirar fotografias e selfies. Como atriz, estive sentada à frente de espelhos durante provavelmente sete horas por dia, com todos os retoques. É apenas tóxico", confessou. Aliás, a atriz é apenas uma das várias estrelas de cinema que adotaram um envelhecimento natural, como Jamie Lee Curtis. "Pensava: porque é que estou aqui sentada a ser tão má para mim? O meu corpo é forte e capaz. Porque é que estou a ser tão má para o meu corpo quando me tem suportado até agora?"