Isto é o que acontece à nossa pele quando comemos demasiado açúcar

Quando ouvimos falar em cortes no açúcar, a moderação é a chave para o sucesso - esta não é propriamente uma novidade. Desta forma, devemos guiar-nos com equilíbrio na escolha dos alimentos que ingerimos e pensar com ponderação no estilo de vida que temos.

Em sociedade, o estigma das dietas é muito proclamado, com dietas novas em constante ebulição, e as mais recentes notícias de perda de peso a cair nos nossos feeds. Inicialmente esta "cultura dietética" promovia a compra de produtos milagrosos para a perda de peso, agora é mais frequente lermos termos como "alimentação intuitiva" ou "jejum intermitente". Será que estamos no bom caminho para quebrar este ciclo vicioso respectivo à nossa alimentação? De qualquer forma, o que ingerimos vai refletir o exterior, por isso, claramente a nossa pele será sempre um dos alvos mais proeminentes a nível estético.

O que acontece à pele quando ingerimos açúcar? Ao consumir um alimento com um elevado nível glicémico, a glucose no sangue aumenta e produzem-se dois efeitos, como explicou a médica Gema Pérez Sevilla à revista espanhola Hola. Por um lado, o aumento da glucose faz que esta se possa unir a proteínas como o colagénio e a elastina, o que produz um fenómeno denominado de "glicação ou glicosilação", que é o que acontece com os produtos AGEs (produtos finais de glicação avançada são proteínas ou lipídios que se tornam glicados como resultado da exposição a açúcares). Isto provoca inflamação, oxidação e deterioração a nível celular, sendo que os AGEs também têm a capacidade de bloquear os antioxidantes naturais da pele, o que a deixa mais propícia a danos.

Por outro lado, há um aumento da insulina, o que favorece a produção de sebo e o aumento de hormonas andrógenas, que por sua vez facilita a obstrução dos poros e o agravamento da acne.

Devemos eliminar o açúcar totalmente da nossa dieta? Nada levado ao extremo é compensatório. O segredo está na moderação, até porque o corpo tem a capacidade de compensar os níveis elevados de glucose no organismo. O problema reside na quantidade, muitos alimentos tem valores elevados de açúcar que por vezes não nos apercebemos, presente em muitos produtos comercializados nos supermercados que poderíamos pensar serem saudáveis. Deste modo, para compensar o consumo de açúcar, muitos especialistas defendem a ingestão de alimentos ricos em vitamina B1 (ovos, carne, nozes) e B6 (salmão, fígado, frango, avelã) pois inibem o fenómeno de glicação. Outra vitamina muito famosa nos produtos de tratamento de pele (e que não devemos menosprezar na nossa alimentação dado seu beneficio antioxidante) é a vitamina C, presente em alimentos como frutas cítricas, kiwi, pimentos, brócolos, entre outros.