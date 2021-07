Testado e aprovado: as escolhas de Beleza da redação

Nexultra Z SPF50, Croma

Embora a embalagem engane, este Nexultra Z SPF50 é de facto um protetor solar. Composto por 25% de óxido de zinco, primeiro estranha-se a fórmula, depois entranha-se, já que o zinco tem o poder de suavizar e aliviar a inflamaçãoda pele ao mesmo tempo que protege dos raios solares nocivos.Esta fórmula química oferece uma proteção natural contra os raios UVA e UVB, bloqueando também os ácidos gordos polinsaturados, e é infalível. Para ser usada em duo com o pó mineral da mesma gama, para dar o tom bronzeado que todas queremos. €49,65

Confere: é eficaz no que toca à recuperação de cabelos secos e desidratados. Graças à fórmula, que é feita à base de óleo de noz de macadâmia australiana, hidrata o cabelo em profundidade. O meu, que é fino e quebradiço, ganhou de imediato uma nova vida, tornando-se mais suave e brilhante. €5,99

Fresco, leve, cheiroso, este sérum corporal de aloe vera que faz parte da nova gama de corpo da Equivalenza ajuda a acalmar e a devolver elasticidade à pele. É viciante aplicá-lo de manhã e à noite, e acordar ou ir dormir com a sensação de frescura no corpo que ele promete (e cumpre). €10,95 (200ml).Durante o confinamento voltámos a rotina que achávamos nunca ser necessárias, mas que se revelaram boas surpresas. É o caso desta cera depilatória vegan para rosto e corpo (perfeito, certo?), com bamboo e spirulina e com propriedades biodegradáveis, um dos muitos produtos desta marca com cunho cruelty free. É indolor, prática, e a pele fica sedosa. €4,99 (16 bandas).

Se já foi algumas vezes à praia, como foi o meu caso, e ficou uns minutos a mais ao sol, este é o gel a usar. Alivia de imediato a exposição solar e recupera a pele, hidrantando-a em profundidade - como o nome indica, de forma intensiva. Um obrigatório para usar todo o anos, sobretudo para peles extremamente secas. A textura é fluída mas consistente. €18,04 (200ml).

Sem sabão, este gel de limpeza para peles sensíveis deixa a pele limpa, fresca e com a sensação de que todas as impurezas que se acumularam ao longo do dia estão eliminadas. A aplicação é suave, bastando um pouco de água para fazer a higiene do rosto sem ocupar muito tempo na rotina de beleza. €7,90 (75ml) em para-farma.com/pt.

Quem ouve Rilastil associa a estrias, mas a marca também produtos de rosto, nomeadamente este poderoso creme de contorno de olhos que alivia de imediato as olheiras e desperta-nos logo pela manhã após a sua aplicação. Também tem propriedades anti-oxidantes e anti-envelhecimento.€38,16 (15ml) em para-farma.com/pt

