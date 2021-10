Como cuidar da pele de um doente oncológico

Como adequar os cuidados de pele, cabelo e unhas antes, durante e após os tratamentos oncológicos? Durante o mês de prevenção para o Cancro da Mama, outubro, a La Roche-Posay reforça a importância destes procedimentos e ensinamentos, através de uma série de conselhos.



Com 10 anos de compromisso com a oncologia e enquanto marca mais recomendada por dermatologistas em todo o mundo, a La Roche-Posay tem como missão gerar awareness, mas também dar conselhos dermatológicos que possam atenuar os efeitos secundários cutâneos provocados pelos tratamentos.

La Roche Posay dá conselhos sobre como tratar do corpo de um doente oncológico

Por exemplo, um dos estudos feitos pela marca revela que 93% dos pacientes que usam produtos La Roche-Posay com regularidade durante os tratamentos de cancro afirmam que sentem a pele mais confortável e uma melhoria do seu estado físico, social e psicológico.



Top 7: protetores solares para proteger e bronzear o rosto Leia também Lipikar óleo lavante AP+ cumprem esses requisitos. Para hidratar a pele, deve-se usar abundantemente cremes de rosto e corpo de manhã e/ou à noite conforme a sua necessidade.

Lipikar óleo lavante AP+

Em caso de radioterapia, recomenda-se fortemente que não se aplique nada na área da pele irradiada durante pelo menos seis horas antes da sessão. Entre das sugestões da marca, recomenda-se o bálsamo apaziguante Lipikar Baume AP+M ou/e o creme Toleriane Dermallergo, em conjunto com a água termal da marca. Para o cabelo, a marca sugere um champô gel apaziguante anti-comichão: o Kerium Suavidade Extrema.

Champô gel apaziguante anti-comichão: Kerium Suavidade Extrema.

Para proteger a pele dos raios solares, pode-se optar por um creme com uma proteção UVB (FPS 50+) e UVA elevada (com o Anthelios KA+ SPF 50+). A somar a estes produtos, a La Roche-Posay tem também uma gama de maquilhagem suave, com uma fórmula de tolerância elevada, hipoalergénica e sem fragrância. Dela fazem parte vernizes, pó mineral, blush ou fluído corretor de manchas.