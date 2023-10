Feira Feita: artes e ofícios em Arroios

Bernardo Gaeiras e Rita Daniel Foto: Hugo Sousa Films

É a quinta vez que acontece este evento. Foto: Hugo Sousa Films

A Feira Feita reúne 80 artesãos-autores. Foto: Hugo Sousa Films

O evento, que junta 80 artesãos-autores (com produção exclusiva na área metropolitana de Lisboa), está de regresso à cidade, novamente às mãos defundadora da FICA Oficina Criativa, que se juntou-se apara pensar o conceito desde o início. "Ao longo dos anos, tem sido extremamente gratificante observar o crescimento e fortalecimento doem Lisboa, e acreditamos que a Feira Feita desempenhou um papel significativo nesse progresso", afirmam os fundadores em comunicado de imprensa. "Também estamos cientes de que a Feira Feita tem desempenhado um papel crucial na união desta comunidade e na inspiração de outros a seguirem o mesmo caminho. Devido ao, temos todos os motivos para ampliar o número de artesãos-autores presentes e a variedade de workshops disponíveis ao público", adiantam. Desta vez o público terá oportunidade, mediante inscrição prévia com valor associado, de participar em 20 workshops diferentes, sempre numa perspetiva de aprender os diferentes ofícios.Estarão representadas, entre outras, as técnicas de Cerâmica, Têxtil, Joalharia, Marcenaria, Encadernação e Técnicas Mistas. Da área da Cerâmica, entre os novos participantes, a Feira Feita conta com GRAUº Cerâmica , da dupla Isac Coimbra e Diogo Ferreira, Ricardo Milne ReShape Ceramics , entre outros. Entre os artesãos-autores está também a MACHEIA , um projeto sobre conhecimento, pessoas e contraste, assim como Le Faubourg Atelier de Jacky Cavallari."O património cultural de Lisboa e a vibrante vida de rua mostram como a cidade tem vindo a valorizar, cada vez mais, tanto o comércio como a arte, misturando perfeitamente a história e a criatividade nos seus mercados movimentados e bairros artísticos", diz por sua vez Diogo Moura, Vereador da Cultura, Economia e Inovação da Câmara Municipal de Lisboa. "A Feira Feita ilustra isso mesmo, mostrando o que de melhor se faz em Lisboa, ao juntar um significativo, e crescente, número de artesãos-autores, num compromisso com o desenvolvimento económico sustentável", acrescenta.Uma coorganização entre ae a, a Feira Feita, que teve a sua primeira edição em 2018, é um meio de divulgação de artesãos-autores com produção em Lisboa. Nos dias 18 e 19 de novembro no Mercado de Arroios, com entrada livre entre as 10h e as 19h.