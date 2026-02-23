Saturno e Neptuno em Carneiro: o novo ciclo de 37 anos começou agora. Saiba como vai afetar a sua vida

Saturno e Neptuno, em conjunção a 0º de Carneiro, vêm mudar a história coletiva e individual. Os 0º de Carneiro equivalem ao início da roda astrológica e a conjunção de dois planetas neste ponto implica um nascimento de algo completamente novo. Se Saturno é a estrutura material, a solidez e o denso, as forças que regem a sociedade, Neptuno é o inconsciente coletivo, o imaterial, as forças espirituais. Juntos regem ciclos de 37 anos nos diferentes signos, originando diferentes orientações para o desenvolvimento consciente e inconsciente das sociedades. Por isso mesmo, estão profundamente ligados às transformações geopolíticas. A última vez que estiveram em conjunção foi a 10.º do signo de Capricórnio, e um dos grandes eventos que tiveram lugar, foi a queda do muro de Berlim em 1989, um fenomenal marco da história moderna.

Depois da conjunção em Peixes, deixando o coletivo imerso num mar de confusão e vazio, a partir do dia 20 de fevereiro, Saturno passa à frente de Neptuno dando início a um novo parágrafo da nossa história individual. Em Carneiro, será o pontapé de saída para a nossa liderança na construção do novo. O grande risco é a liderança ser tirânica e agressiva, por um lado, e pouco refinada, por outro. A capacidade de pensar para além do imediato, a longo alcance, tem tudo para ficar comprometida. Saturno, que fica em Carneiro até 2028, tem a chave mestra da autoridade e Neptuno que fica no signo até 2039 vai acentuar a questão da individualidade e a noção de que cada um de nós encarna o espírito do guerreiro. Neptuno em Carneiro traz consigo a fantasia dos líderes viris e todo-poderosos, levando a sociedade a correr o risco de cair nas malhas de ideais erróneos, baseados em valores ilusórios.

O signo de Carneiro carrega a tocha olímpica nestas conquistas de quimeras. Alguns sonhos serão difíceis de alcançar e exigirão grandes sacrifícios. Pelo caminho será importante ouvir o retorno daqueles com quem se relacionam, de forma a fazerem ajustamentos na forma como partem à conquista dos seus desejos. Será importante acalmar o fogo desta conjunção, cultivando a capacidade de autorregulação do stress e da adrenalina. Para o signo oposto, Balança, a capacidade de expressão dos talentos na sociedade será o ponto central das batalhas individuais. Será fulcral harmonizar os talentos com o que a sociedade espera. Pelo caminho a desilusão será um fator forte porque a sociedade em mudanças profundas, não vai corresponder às expectativas dos Balança.

Também as relações afetivas irão sofrer transformações profundas, algumas simplesmente eclipsando-se. Por outro lado, a bravura da individualidade será a grande conquista, sendo os nativos deste signo capazes de largar as expectativas externas e seguirem a verdade dos seus corações. Tanto para Carneiros como para Balanças, a saúde terá de estar no primeiro plano. Nos restantes signos cardinais, Caranguejo e Capricórnio, a construção de uma nova identidade e história está em curso e terá de acontecer por tentativa e erro. Não há vislumbre sobre o que se quer construir e por isso será difícil alcançar o que se pretende. Se para os Caranguejos, o que se pretende é uma nova vida, mais profunda, baseada em novos valores, para os capricornianos o que se deseja é uma nova versão de si mesmos, que rompa completamente com o que já existe.Os restantes signos de fogo (para além de Carneiro), Leão e Sagitário, tenderão a sentir os efeitos mais fluídos desta conjunção, mas também de forma mais suave. Tenderão ao conforto em situações de liderança e o fator energia e motivação estará mais forte, enquanto à sua volta, as circunstâncias têm tudo para jogar a favor.

