Os signos mais prováveis de encontrar o amor em fevereiro

Semana de 9 a 15 de fevereiro de 2026

Carneiro

20 de março a 20 de abril

Os Carneiros estão com energia para levarem a sua água ao moinho. A mente está clara e a energia elevada. Para alguns, este é um período altamente criativo e terão a capacidade de implementar ideias pioneiras. O dia 10 será o indicado para atividades que exijam boa disposição e sentido de humor! O dia 14 será o marco de uma nova era de liderança. Apesar de ainda a ver um sentimento de perda relativamente a um período que se encerra, uma página que se vira, há também o nascer de uma nova atitude de maturidade. A nova fase exige mais responsabilidade e por isso tem tudo para representar algum peso. Em termos físicos, os Carneiros irão sentir a passagem do tempo. O Dia de São Valentim irá passar-se de forma discreta, mas afetuosa.

Touro

20 de abril a 21 de maio

Os taurinos parecem estar ligados à corrente e, por isso, um pouco mais ansiosos do que é habitual. A razão pela qual se sentem tão acelerados é que sentem a rotina como desafiante e querem estar à altura do que é esperado. Têm de ter cuidado para não deixar que essa energia se transforme em irritabilidade e numa atitude desastrada, nomeadamente a 9. Devem contrariar a habitual tendência à teimosia e ceder. Nas relações mais íntimas, pode ser o caso de haver uma irritação crescente que venha a rebentar com a mais pequena coisa. O dia 10 trará um apaziguamento, havendo uma vontade de aconchego no lar e de partilha de prazeres com o/a mais que tudo. A energia mais afetuosa irá estender-se até ao Dia de São Valentim, onde o amor irá reinar, mesmo que seja no recanto do lar.

Gémeos

21 de maio a 21 de junho

É tempo de arregaçar as mangas e de trabalhar. Os geminianos têm vitalidade e estão com motivação para levar as suas ideias a bom porto. Também ao nível físico, este é um bom período para atividade física. Para os que estão em relações afetivas, esta será uma boa fase para a sexualidade. Um ponto menos forte está na habilidade para tomar decisões, por não haver acesso à clareza necessária, sendo importante evitar a habitual tendência à impulsividade. A partir do dia 10, será despertada uma energia astrológica que promove os prazeres imediatos e atividades que tragam escapismo. O dia 14, marcará o início de uma nova etapa em que algo que se quer muito é alcançado, porém exigirá muito esforço e dedicação.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

Os dias que se seguem serão indicados para conversas em que se expõem os sentimentos mais profundos, iniciando um ciclo de mudanças que depois irão resultar partilha. Há um esforço de objetividade a ser feito perante as emoções que passa pela necessidade de adaptação às circunstâncias do momento. O dia 10 irá promover o convívio com pessoas do círculo próximo num ambiente benevolente. O dia 14 irá trazer um novo ciclo, em que será importante assumirem a liderança de um período que será exigente, mas gratificante. A relação com a sociedade torna-se central, seja através de figuras de autoridade ou estatais. Trata-se de um período de aprendizagem de como alcançar o que se pretende com liderança. Os dias 14 e 15 serão vividos em pleno romantismo!

Leão

22 de julho a 23 de agosto

Os leões devem acautelar-se com sentimentos de fúria perante as ações dos outros ou circunstâncias externas, principalmente os que se sentem derrotados naqueles que eram os seus objetivos. As relações íntimas e de casamento podem passar momentos mais complicados se o espírito de irritação for o predominante. Os astros mostram, que pode também dar-se o caso de haver muito trabalho e esforço dedicado a uma causa ou a algum talento e agora ser o tempo de fruição dos resultados. No entanto, aconselha-se cuidado com situações espontâneas de conflito. A partir do dia 14, os leões irão querer levar o leme do seu barco nas mãos, optando por uma atitude mais madura. As energias que nascem neste dia irão promover uma fluidez entre os seus desejos e a capacidade de os concretizar.

Virgem

23 de agosto a 23 de setembro

A clareza poderá não ser o forte por estes dias, em que os virginianos se sentirão submersos em detalhes, com a mente mais cansada do que é habitual. Nas relações, situações de alguma confusão têm tudo para emergir. A partir do dia 10, a preguiça tenderá a invadir e por isso se há a perspetiva de se tirarem uns dias para descansar, será perfeito. De outra forma, será difícil manter a concentração e a atração por doces será forte. Por outro lado, a vida afetiva tem tudo para sair vencedora com os astros em questão, pois a disposição será melosa. A partir do dia 11, haverá condições para a resolução de questões que têm vindo a arrastar. A partir do dia 14, os virgens irão sentir que uma nuvem carregada lhes sai de cima da cabeça. O Dia de São Valentim será vivido a rigor.

Balança

23 de setembro a 23 de outubro

A energia criativa continua! A vontade é de convívio e de celebração. A rotina não irá satisfazer este signo, que o que quer é aproveitar a vitalidade que sente para aproveitar a vida ao máximo. As relações saem favorecidas com esta energia, particularmente se o parceiro/a acompanhar a vibração expansiva. As capacidades comunicativas não estão no ponto mais elevado, havendo maior tendência para tudo o que é subjetivo e criativo e menos capacidade para a clareza e capacidade de pormenor. O dia 14 irá marcar o nascer de novas responsabilidades para os Balança ou talvez uma relação com alguém mais velho. As energias astrológicas em curso irão promover um contacto intenso com figuras de autoridade e com a sociedade em geral. Os Balança irão ter de provar o que valem.

Escorpião

23 de outubro a 22 de novembro

Uma inspiração irá arrebatar os escorpiões, que estarão muito intuitivos. A escrita servirá de canal para a imaginação fluir e de expressão de uma sensibilidade que estará apurada. O desenho poderá ser também uma forma de passar para fora essa riqueza interior. Alguns estarão permeados por um sentido de revolta social e com vontade de lutar ao lado dos justos. Deverão evitar braços de ferro com quem tem ideias diferentes e cultivar um sentido de tolerância. A raiva tenderá a surgir de forma inusitada nas relações mais íntimas, havendo alguma ansiedade presente, nomeadamente a 9. O dia 10 trará consigo uma maior benevolência e capacidade de relevar pequenas indisposições ou equívocos. Os dias 14 e 15 serão inesperadamente especiais.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

A vontade de movimento e de exercício físico está elevada. Há clareza sobre quais os hábitos saudáveis a adotar na sua rotina e um foco intenso na sua saúde e bem-estar. Este tem tudo para ser um período de novas oportunidades, nomeadamente na área humanitária, tecnológica ou com grupos. Os dias 10 e 11 serão aqueles em que apostará mais no inesperado e terá uma energia mais expansiva e comunicativa. A vontade de participar em eventos culturais estará mais pronunciada, ou até mesmo ver aquele filme ou série há algum tempo “na gaveta”. Fica a advertência de os sagitarianos correrem o risco de não serem bem interpretados, em dias em que alguma confusão paira no ar nos ambientes em que se movem. A partir do dia 14, irão encarnar uma atitude vitoriosa.

Capricórnio

21 de dezembro a 20 de janeiro

Os dias serão marcadas por uma atitude menos competitiva e com maior vontade de convívio e de distrações do que propriamente trabalho e atingir de grande metas. A partir do dia 10, os capricornianos irão preferir estar no conforto do lar ou em ambientes de algum luxo e conforto. Os dias são de maior descanso e de preparação para um futuro que se adivinha mais desafiante. De 12 a 14, serão os melhores dias para tratar de questões práticas. O Dia de São Valentim será dado a momentos de entrega e de carinho. A partir do dia 14, uma nova maturidade será exigida aos capricornianos, através de um novo ciclo. Essa nova atitude irá marcar a relação com familiares, ao impor-se um novo tipo de disciplina, ou trará apenas um poder acrescido à forma do capricorniano se afirmar na vida, no geral.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Parabéns, Aquário! Os que têm aniversário por estes dias terão um ano de completa restruturação das suas vidas. Os amigos e grupos irão desempenhar um papel fulcral. Nestes dias, as astros acentuam a vontade de mudar o mundo ou de pelo menos de o inovar. Os níveis de energia estão elevados, por isso será fácil para os aquarianos interferirem nos contextos em que se movem, sendo importante cultivar moderação. Ter objetivos através dos quais canalizar a energia do ego será fundamental, correndo o risco desta se tornar propícia a acidentes. Os dias 14 e 15, não serão dados a grandes afetos, havendo até uma disposição demasiado cáustica. No dia se São Valentim será importante escolher atividades interessantes em casal, de forma a ocupar a entreter a mente com algo.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

Este é um momento fulcral no que diz respeito ao firmar acordos e a conversas determinantes, daquelas que chegam a conclusões e resoluções, principalmente a partir do dia 11. No geral, trata-se de um período particularmente refletivo e para alguns muito espiritual. A partir do dia 10 a disposição para o romantismo estará sublinhada. No caso de não haver nenhum interesse romântico, haverá uma vontade de satisfazer essa lado através de atividades que promovam escapismo. Os prazeres mais acessíveis irão ocupar o lugar do amor romântico. Atividades criativas também serão mais pronunciadas com a conjetura astrológica. Os dias 14 e 15 serão invadidos por grande romantismo repleto de juras de amor eterno, sendo os Peixes os maiores abençoados do Dia de São Valentim.