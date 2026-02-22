Benedita Pereira: "Tenho aprendido a ser mais gentil comigo mesma"

Fale-nos sobre o look escolhido para hoje. Qual foi a inspiração por trás desta escolha? Trabalhou com algum designer ou stylist em particular para esta ocasião?

Sou amiga do João Telmo (Besta de Estilo) há muitos anos. Já foi meu encenador, colega de lipsync nas nossas festas míticas, já fiz parte de outros projetos dele e admiramo-nos muito mutuamente. Ele desafiou-me para fazer o meu styling para esta festa, e para mim fez todo o sentido. Ele tem um sentido estético muito apurado e muito próprio que eu sempre adorei.

Acabou por sugerir fazermos um vestido custom made pelo RO, assim um pouco à última da hora, e eu deixei-me levar porque adorei a ideia de ter um vestido feito para mim e para o meu corpo.

Quem foram ou são as suas maiores referências de estilo?

As minhas primeiras referências foram a minha mãe e a minha irmã (9 anos mais velha que eu). Sempre cuidaram da sua imagem sem exageros, mas com muito bom gosto. A minha irmã trabalha em moda e está sempre muito atenta a todas as tendências, e a minha sensação é de que ela está sempre um passo à frente da maior parte das pessoas. Consegue ser arrojada sem nunca perder a elegância.

Ela foi inclusive minha stylist e “personal shopper” durante 1 ano (mesmo à distância - vive no Porto) e foi a altura em que comprei as peças que mais se destacam no meu armário até aos dias de hoje.

Benedita Pereira Foto: Luís Miguel Fonseca

Que imagem se preocupa em emanar quando pisa uma red carpet?

Confiança, elegância e simpatia. Não consigo fazer aqueles olhares muito altivos durante muito tempo. Gosto de sorrir!

Depois desta noite, preocupa-se com a opinião externa sobre o look? Ao longo da sua carreira, como lida com os comentários feitos à sua imagem?

Tenho sempre curiosidade de saber o que as pessoas pensam. Mas a verdade é que quando eu me sinto mesmo bem na minha pele é quando as pessoas também gostam mais de me ver.

Quanto à maneira como lido com os comentários… felizmente nunca me disseram coisas muito horríveis - eu, na verdade, acho que sou mais crítica comigo própria, mas tenho aprendido a ser mais gentil comigo mesma.

Quando fazem comentários feios, normalmente são aqueles das redes sociais, cobardes e sem nexo, que não me afetam a autoestima, mas que me revoltam pela falta de empatia e noção.

Benedita Pereira Foto: Luís Miguel Fonseca

É mais introvertida ou extrovertida? Como se prepara mentalmente para uma noite como esta?

Sou normalmente extrovertida, no entanto, estes eventos deixam-me um pouco ansiosa por toda a preparação que implicam, e tenho sempre medo de que alguma coisa falhe. Tento fazer as coisas com tempo e calma, apesar de nem sempre ser possível. Depois, quando chego ao evento, após os primeiros minutos, normalmente a adrenalina boa toma conta de mim e consigo estar mentalmente presente e até divertir-me bastante.

Há algum truque de beleza que nunca dispensa antes de um grande evento?

Estar bem hidratada por fora e por dentro. Ou seja, beber muita água e creme/sérum hidratante quanto baste.

Como é que descreve o look de beleza escolhido para hoje?

“Glamoroso”, segundo a Antónia Rosa, “e hollywoodesco”. Escolhemos produtos Clarins que se adequam perfeitamente, especialmente porque são produtos de maquilhagem com tratamento de pele, como o extraordinário novo Double Sérum Foundation.

Benedita Pereira Foto: Luís Miguel Fonseca

Qual a característica do seu rosto que mais gosta de realçar?

Os olhos e o sorriso.

Existe um produto de beleza que leva sempre consigo na carteira para um extra de confiança?

Sempre um batom Clarins, para ir retocando sempre que preciso.

Qual é o seu “guilty pleasure” no mundo da beleza?

Massagens de drenagem linfática e modeladoras. A-M-O!

Qual é a primeira coisa que faz quando chega a casa depois de um evento destes?

Tirar os sapatos. Não aguento saltos altos! Muitas vezes até os tiro logo no carro. E comer qualquer coisa. Normalmente não consigo comer nada de jeito nos eventos, porque não paro de falar com toda a gente, e chego a casa a precisar de jantar!

Benedita Pereira Foto: Luís Miguel Fonseca

Créditos:

Fotografia: Luís Miguel Fonseca

Styling: Besta de Estilo

Assistente de Styling: Maria de Abreu

Vestido: RO Archive

Sapatos: Aldo

Jóias: Carolina Curado

Maquilhagem: Antónia Rosa com Clarins

Cabelos: Madalena Costa, Griffe Hairstyle

Agradecimentos: Hotel EVOLUTION Cascais Estoril

Agência: Connosco