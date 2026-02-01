Leão, Escorpião e Aquário: relações em teste - e o que pode nascer daí

Carneiro

20 de março a 20 de abril

Os dias 2 e 3 serão dados a maior criatividade e leveza de espírito, marcados por um espírito de motivação e ambição. A ênfase está na criação de novos projetos e na inspiração para uma nova liderança. O sentido de independência será forte e qualquer interferência será encarada como tentativa de limite. O dia 5 será o menos indicado para as relações afetivas, pois a tendência a desencontros nas necessidades mútuas tem tudo para acontecer. Os astros apontam para uma tendência de se encontrarem determinadas pessoas que se podem tornar relevantes. Alguns arianos vão procurar alguma fonte nova de esperança, seja por via de filosofias ou espiritualidade, seja através de alguma terapia. Aconselha-se um maior cuidado com a saúde.

Touro

20 de abril a 21 de maio

A energia é arisca por estes dias. A cabeça dos taurinos estará em todo o lado em simultâneo, sendo difícil concentrarem-se. Dormir será mais complicado do que habitual, o que não será de todo facilitador. Eventos inesperados têm tudo para ocorrer e a energia estará particularmente ativa nos dias 2 e 3. Emocionalmente o pavio estará curto e dizer a coisa errada na altura errada terá consequências inesperadas. A partir do dia 4 e até dia 8, as relações irão ser afetadas por comunicações difíceis e as tecnologias tenderão a todo o tipo de avarias, havendo a possibilidade de gastos inesperados. Alguns taurinos terão a sorte de conhecer alguém que lhes traz benefício e com quem haverá atração imediata.

Gémeos

21 de maio a 21 de junho

Mentalmente, este é um período em que é possível alcançar muito. A mente tem energia, clareza e há uma capacidade de pensar fora da caixa. Novos projetos são possíveis e a motivação estará elevada. Muitos geminianos começam agora a despedir-se de um período nublado das suas vidas e a abrir o coração e a mente para novas perspetivas. Nos dias 2 e 3 haverá espaço a conversas afetuosas ou com pessoas que lhe trazem algum tipo de inspiração. Nos dias 6 e 7, tudo o que for relacionado com entrevistas de emprego, reuniões importantes e parcerias estará abençoado pelas estrelas. A partir do dia 7, os geminianos sentirão que precisam de tirar a cabeça das letras e dos números e de descansar e aproveitar a vida.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

O ambiente é de conversas difíceis e de capacidade de resolução de problemas com objetividade. Os caranguejos têm tudo para se sentirem a caminhar pelo deserto e a capacidade de adaptação tornar-se-á fulcral. Para muitos há uma falta de clareza sobre o que o futuro reserva e, em questões profissionais, a capacidade de aproveitar oportunidades será fulcral. Por outro lado, a sensação de paralisia poderá ser uma realidade. A saúde será a variável mais fácil de controlar e é nela que devem pôr todas as energias. O grande trunfo dos caranguejos será o suporte emocional do seu círculo íntimo e os seus valores ligados à família. O dia 5 terá uma qualidade mais deprimente, talvez devido a alguma interação que não corra tão bem no contexto relacional. A partir do dia 7, irão sentir-se mais alinhados com a sua própria natureza.

Leão

22 de julho a 23 de agosto

Os dias 2 e 3 têm uma energia de algum choque emocional. Para muitos leões será fácil elevar o tom de voz e sentir que estão sob ataque. A capacidade de autocontrolo e de objetividade será determinante para que tudo se resolva com paciência. Esse será o superpoder dos leões. De 4 a 8, as relações irão sofrer uma ventania de imprevistos, o que irá contribuir para pequenas confusões e situações acidentadas. Será boa ideia evitar viagens. No meio de algum caos, a família trará razões de felicidade. Profissionalmente, continua a estar em cima da mesa uma exigência difícil de alcançar. Para alguns leões, a vontade de ter filhos estará presente ou o nascimento de um novo talento está iminente. Uma nova esperança ilumina os dias.

Virgem

23 de agosto a 23 de setembro

Alguns nativos de Virgem correm o risco de exaustão. A exigência de minúcia e o espírito demasiado exigente serão os responsáveis por um potencial esgotamento mental ou físico. De 4 a 6, a mente mais analítica estará no pico e por isso a tentação de apontar tudo o que não está bem poderá ser demasiada, tornando-se difícil para todos. O melhor será entregarem-se a tarefas mais dedicadas ao físico, como caminhadas ou treino no geral. O ambiente familiar trará temas cuja resolução está em processo e a solução uma miragem. Os que iniciam agora um novo trabalho irão sentir-se na maior aventura de sempre, sentindo-se ainda muito inexperientes e pouco capazes. A partir do dia 7, haverá oportunidade de ter conversas reparadoras que trarão um sentido de alívio.

Balança

23 de setembro a 23 de outubro

Não há nada que os nativos de Balança não consigam alcançar por estes dias. A capacidade comunicativa está muito enfatizada e será possível ter ideias repletas de genialidade. Toda a sensibilidade estética continua apurada e por isso estas atividades ligadas à beleza terão condições para sucesso. O sentimento de conexão com o outro estará forte e as conversas que acontecerem neste período serão fonte de inspiração. De 6 a 8, a lua neste signo trará maior fluidez nas relações e maior capacidade de conexão com grupos. Será importante saber encontrar momentos para reencontrar o centro interior, no meio de tanta relação. As tecnologias desempenharão um papel importante por estes dias.

Escorpião

23 de outubro a 22 de novembro

São algumas as relações a mudarem de dinâmica, o que tem tudo para ser desconcertante. Essa energia disruptiva irá provocar estragos, nomeadamente a 2 e 3, quando trará maior carga emocional. De 4 a 8, o ambiente à volta dos escorpiões terá diferentes imprevistos. As tecnologias e máquinas têm tudo para ter falhas, por isso pensar em planos B será fulcral. Por outro lado, alguns escorpiões terão a capacidade de desenvoltura de um mágico, tirando uma carta da manga quando tudo parece estar perdido. A partir do dia 7, alguma da energia elétrica que estava no ar assenta e haverá possibilidade de apaziguamento. O dia 8 será indicado a momentos de intimidade e introspeção.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

Os dias 2 e 3 serão os mais enérgicos da semana e, em simultâneo, ricos na expressão e partilha de sentimentos, sendo por isso os mais indicados para realizar atividades com os outros. Em muitos sagitarianos estará sublinhada a busca pela liberdade, o que acentuará o descurar das responsabilidades mais mundanas. Por outro lado, muitos aproveitam uma fase de frescura e leveza em que novos interesses contribuem para um otimismo natural. É partilhada por muitos a sensação de que a nuvem pesada que estava sobre as suas cabeças se começa finalmente a dissipar. A partir do dia 7, irão refugiar-se nos livros e na ficção, de forma a encontrar um espaço de fantasia ou escapismo da realidade mais rotineira.

Capricórnio

21 de dezembro a 20 de janeiro

O foco está colocado no encontrar de parcerias estáveis e duradouras. O difícil para este signo, e atualmente muito presente, é a capacidade de equilibrar essa estabilidade com as emoções. Os astros mostram que há condições para a construção de relações que tragam essas qualidades. Ao nível da carreira é premente a mudança de rumo, pela desilusão que representa a rotina no presente. O fulcral será tomar conta da saúde a todos os níveis, nomeadamente ao nível emocional. O dia 5 terá condições para níveis de energia muito baixos e em que a incompatibilidade com alguém será forte no contexto geral das relações, o que poderá contribuir para um dia menos positivo.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Parabéns, Aquarianos! Este retorno solar será marcado por uma energia inusitada, de novos ciclos, seja nos relacionamentos, seja no campo profissional. No quotidiano poderá haver uma procura pelo sagrado, mesmo que esse sentido do divino chegue através da beleza ou da arte. Os dias 2 e 3 terão uma qualidade particularmente inesperada e por isso aconselha-se a ter um dia mais desacelerado, de forma a não deixar que essa energia se torne mais acidentada. O campo mais frutífero será as amizades, os grupos e tudo o que estiver relacionado com beleza. As relações mais íntimas têm tudo para viver um período de crise. De 4 a 8, irá sentir que tem duas mãos esquerdas e muita falta de sensibilidade. Será importante ter cuidado redobrado com tecnologias e máquinas no geral.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

A sensibilidade está mais ativada que nunca. A capacidade de entendimento do outro nas suas relações está forte, mas terá de se precaver em tornar-se a/o mártir. O lado bom desta fase é a empatia, o lado mais desagradável será a exaustão que tenderá a sentir se não colocar limites. Por outro lado, tudo o que for relacionado com a escrita ou com a espiritualidade estará enfatizado. Continua a haver uma forte capacidade de atingir metas estabelecidas e de reinvenção do propósito ou da identidade. Os dias 7 e 8 serão dados a atividades que lhe permitam uma sensação de sonho e de fantasia. Na vida afetiva, o amor será regado com requintes e prazeres.