Helena Isabel: "Ninguém é mais exigente com a minha pessoa do que eu própria"

Fale-nos sobre o look escolhido para hoje. Qual foi a inspiração por trás desta escolha? Trabalhou com algum designer ou stylist em particular para esta ocasião?

A minha inspiração foi o glamour clássico das antigas estrelas de Hollywood. Sou uma pessoa discreta, os meus looks terão sempre essa componente. Contei com a Fátima Lopes para me vestir, pois conhecemo-nos há alguns anos, inclusive já desfilei para ela e ela sabe muito bem aquilo de que gosto.

Quem foram ou são as suas maiores referências de estilo?

Sem dúvida Audrey Hepburn, Carolyn Bessette e, mais recentemente, Amal Clooney.

Que imagem se preocupa em emanar quando pisa uma red carpet?

Segura, confiante e, para isso, tenho de sentir-me bonita.

Helena Isabel Foto: Luís Miguel Fonseca

Depois desta noite, preocupa-se com a opinião externa sobre o look? Ao longo da sua carreira, como lida com os comentários feitos à sua imagem?

Quando decido o meu look, não me costumo preocupar com as eventuais críticas. Aquilo que leio a posteriori sobre a forma como me apresentei é tido em conta, mas de uma forma muito relativa.

Não costumo ter comentários muito negativos, mas já tem acontecido. Ninguém é mais exigente com a minha pessoa do que eu própria. Portanto, sei distinguir uma crítica construtiva de um comentário maldoso.

É mais introvertida ou extrovertida? Como se prepara mentalmente para uma noite como esta?

Costumo dizer que sou uma pessoa tímida que disfarça muito bem. Claro que esta é uma noite muito particular. Encontro pessoas que conheço há muitos anos, colegas de quem gosto e de quem tenho saudades, enfim, sinto-me em casa. Seria muito diferente, mesmo aterrador, se fosse um evento onde não conhecesse ninguém, num ambiente estranho.

Há algum truque de beleza que nunca dispensa antes de um grande evento?

Sim, uma boa noite de sono. Válido para o dia a dia, mas especialmente importante para enfrentar um evento desta natureza.

Helena Isabel Foto: Luís Miguel Fonseca

Como é que descreve o look de beleza escolhido para hoje?

Elegância intemporal. Para isso, contei com a magia do Roberto, do Chiado Studio, nos cabelos. Umas ondas que têm tudo a ver com o vestido de Fátima Lopes e, para rematar, a maquilhagem da Sisley, que sublinha um look suave, discreto e elegante. Jóias, sempre Tashi Jewels.

Qual a característica do seu rosto que mais gosta de realçar?

Os olhos. São o espelho da alma, como se costuma dizer. Os meus não são especialmente grandes, mas são expressivos, portanto gosto de realçar essa característica.

Existe um produto de beleza que leva sempre consigo na carteira para um extra de confiança?

Sem dúvida, um batom Sisley para ir retocando ao longo da noite.

Helena Isabel Foto: Luís Miguel Fonseca

Qual é o seu “guilty pleasure” no mundo da beleza?

Tiro sempre a maquilhagem antes de dormir. Mas confesso que às vezes salto o skincare, especialmente quando estou muito cansada. Não devia, mas sabe muito bem.

Qual é a primeira coisa que faz quando chega a casa depois de um evento destes?

A primeira coisa é sempre tirar os sapatos. Às vezes, ainda no elevador. Os saltos altos são imprescindíveis nessas ocasiões, mas os pés e a coluna ressentem-se. E é um alívio estar finalmente descalça.

Helena Isabel Foto: Luís Miguel Fonseca

Créditos:

Fotografia: Luís Miguel Fonseca

Vestido: Fátima Lopes

Jóias: Tashi Jewels

Maquilhagem: Cátia Sousa com Sisley Paris

Cabelos: Roberto Alves com Chiado Studio

Agradecimentos Hotel EVOLUTION Cascais Estoril

Agência: Connosco