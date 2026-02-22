Semana intensa nos astros. Carneiro decide, Aquário provoca mudanças e Peixes dá prioridade ao coração

Semana de 23 de fevereiro a 1 de março de 2026

Carneiro

20 de março a 20 de abril

Há agora grande clareza sobre as ações a tomar relativamente ao seu bem-estar físico e psicológico. Essa capacidade de entendimento virá quase como uma epifania, dando uma certa determinação à atitude dos arianos. Em alguns casos, pessoas e circunstâncias vão refletir os desejos do ariano, ajudando-o a ter um alinhamento mais profundo consigo mesmo. Financeiramente, há desafios que impedem a solidez e isso causa alguma ansiedade e o dia 23 terá essa influência mais acentuada. O dia 27 trará situações de amuo, sejam suas, sejam com familiares. Será possível que sejam ativados pontos fracos de cada um e a tendência será de grande exagero nas reações. Em contrapartida, os dias 28 e 1 de março serão vividos com sentido de humor e boa disposição.

Touro

20 de abril a 21 de maio

Os taurinos irão ter mudanças inesperadas em alguns dos seus assuntos costumeiros. Há uma vontade forte de acabar com determinados hábitos estagnados e isso irá acontecer de uma forma disruptiva. A energia astrológica é dada a quedas e acidentes e a problemas com tecnologias. No dia 23, algum imprevisto trará um buraco nas finanças e a disposição não será a melhor. Será necessária desenvoltura para esclarecer confusões e tato nas comunicações. A 27, uma onda de afeto e carinho irá invadir o espaço familiar ou a casa dos touros e sentimentos de confiança mútua nas relações estarão presentes. Serão dias de grandes entendimentos nos relacionamentos afetivos e haverá também condições para situações em que a beleza será um fator primordial.

Gémeos

21 de maio a 21 de junho

Os geminianos serão movidos a energia elétrica, mas a velocidade vai atrapalhar a qualidade. Têm por isso que cultivar uma maior temperança no lidar das coisas do dia-a-dia. O exercício físico aconselha-se, mas com muito cuidado com quedas. As amizades estão a desempenhar um papel importante na vida dos geminianos, trazendo a clareza e partilha necessária em momentos em que tudo acontece de forma vertiginosa. De 24 a 26 serão os dias indicados para comunicar e levar os seus objetivos à meta final. A partir do dia 26, haverá menor clareza e maior tendência à distração. Será importante ter bom descanso e rever tudo o que faz com alguma atenção. A tendência a perder coisas e a distrações de custo elevado está forte. As relações afetivas serão palcos de conversas importantes.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

Os caranguejos querem aprender a cuidar de si mesmos e criar as condições para se sentirem em casa na vida que têm. A vida está a fluir, mas a energia astrológica vigente tem tudo para se traduzir numa falta de ação, havendo uma urgência para que essa atitude enérgica se ative. Este signo deve conectar-se com as suas forças intuitivas de forma a permitir ideias-chave que permitirão aceder à noção dos passos a seguir. De 26 a 28, a capacidade intuitiva estará muito apurada. No plano afetivo, a 23 e 24, os astros providenciam uma aura de romantismo. A partir do dia 26, terá lugar uma revisão dos planos a dois e períodos de reflexão. A 27, os caranguejos estarão com as emoções à flor da pele e isso irá refletir-se no humor em que pequenas questões irão ser vistas como grandes dramas.

Leão

22 de julho a 23 de agosto

Serão alguns os leões a verem-se envolvidos em situações de inesperado caos. Alguém perto deles ou até eles mesmos passará por momentos de falta de controlo, o que terá consequências imprevisíveis. Será importante ter capacidades de gestão de crise. Mas nem todos irão ter este caos, alguns estão num período de novos inícios e com energia para dar e vender e precisam de dedicar essa energia a algo que lhes dê sentido. No trabalho, trata-se de uma fase de apresentação das ideias e de receber o retorno das mesmas. Nas relações afetivas, os astros apontam para alguns bloqueios na comunicação. A partir do dia 28, notar-se-á uma mudança significativa nas influências para o signo e, progressivamente, o humor estará mais positivo e à volta dos leões haverá maior fluidez.

Virgem

23 de agosto a 23 de setembro

As influências astrais apontam para momentos de muita interação, com atividades cativantes que escapam à rotina do dia-a-dia. Os dias 23 e 24 serão os mais indicados para atividades que impliquem tratar de coisas materiais e financeiras. A partir do dia 26, as relações afetivas têm tudo para ficar enfatizadas e para serem alvo de ponderações sobre o projeto relacional. Os planos a dois estarão enfatizados, assim como aquilo que será preciso trabalhar na relação. Destaca-se a importância da clareza e da capacidade de discernimento virginiana para trazer coerência às conversas, pois algumas pontas soltas têm tudo para deixar um rasto de mal-entendidos. No trabalho será importante a atenção, não só ao que faz, mas ao que os outros fazem, pois os erros serão fáceis de acontecer.

Balança

23 de setembro a 23 de outubro

A saúde está no topo da atenção de muitos elementos deste signo. Os astros revelam a necessidade de fazer as análises e os check-ups necessários. A mente parece não estar a funcionar com a mesma clareza e energia, havendo porventura falta de descanso ou alguma carência vitamínica. Os pontos fortes têm sido as amizades e continuam, trazendo muita folia, quebra de rotina e a capacidade de partilhar visões do mundo com ressonância de ideais. São muitos os nativos de Balança que atravessam uma fase harmoniosa nas relações afetivas, havendo uma quebra de rotina substancial, complementada com atração e intimidade. A 27, as relações mais íntimas têm tudo para ser coloridas com uma maior reatividade emocional. Nestas circunstâncias, o melhor será ganhar espaço pessoal.

Escorpião

23 de outubro a 22 de novembro

Os escorpiões são aconselhados a moderarem as suas energias, correndo o risco destas virem coloridas com ira. Há um forte sentido de revolta, seja com a vida individual, seja com a vida coletiva. Deverá ainda haver maior cuidado com os movimentos, tendo em conta que os astros apontam para acidentes e quedas. Surpresas financeiras têm tudo para estar no horizonte e uma atitude de poupança e refreio será a melhor estratégia. A partir do dia 26, a vontade de beleza estará enfatizada. Relações antigas ou pessoas do passado tenderão a entrar em contacto. O dia 27 será o indicado para estar com as pessoas preferidas ou para criar momentos especiais. O dia 28 será para ser levado com moderação nos assuntos triviais do dia-a-dia, devido a possíveis contratempos e reações impulsivas.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

Tecnologias e trocas de ideias serão afetadas pelos trânsitos astrológicos e os sagitarianos sentirão que estão a falar uma língua diferente, pois os problemas de compreensão serão muito fortes. O esforço para uma comunicação clara terá de ser forte, principalmente a partir do dia 26. Por outro lado, há um sentido de entusiasmo pela vida, acompanhado da criação de novos sonhos, e isso irá contrabalançar os efeitos menos positivos, nomeadamente a partir do dia 28. Nas relações afetivas, adivinham-se conversas muito importantes e em alguns casos, situações amorosas do passado regressam para serem resolvidas. A 27, haverá a tendência a alguém bater o pé relativamente a algo que quer e que não está a ser cedido. Deverá haver um esforço de escuta das necessidades emocionais alheias.

Capricórnio

21 de dezembro a 20 de janeiro

Os nativos deste signo estão a ser desafiados a encontrarem um novo sentido de propósito nas suas vidas, havendo muito cansaço relativo ao tipo de trabalho que têm feito e à exigência do mesmo. A reflexão sobre que responsabilidades são as prioritárias é fulcral neste período. Nem tudo são agruras, ao nível amoroso e afetivo fazem-se novas escolhas e caminha-se de forma fluida nessas opções que são comunicadas e partilhadas. A 27, havendo a possibilidade de conexão e intimidade, esta deverá ser aproveitada, pois os astros apontam para uma capacidade de abertura emocional e de entrega fora do comum para este signo. A 23, a tendência para boas notícias no campo profissional e financeiro está elevada.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Os aquarianos vão abanar as estruturas das pessoas à sua volta. Em alguns casos, terão tendência a agir de forma agressiva e inesperada. Relativamente a questões de saúde, haverá uma grande clareza sobre passos a dar, assim como uma forte determinação em adquirir novos hábitos e experimentar rotinas fora da caixa. As relações afetivas tenderão a ser vividas com ansiedade e com dificuldade em se conjugar o sentimento de liberdade com a ideia de compromisso. Financeiramente, tenderá a haver arrependimento relativamente a alguns investimentos. As tecnologias têm tudo para dar problemas. Os dias 24 e 25 apresentam-se como sendo os melhores para as comunicações. A 27, haverá pouca vontade de exposição emocional.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

Parabéns, Peixes! Quem tem aniversário por estes dias, prepara-se para um ano em que os afetos terão um papel central, assim como o sentimento de realização pessoal. A 23 e 24, a vida afetiva tem tudo para ganhar com os astros do momento, que apontam para romantismo e intimidade. Por estes dias, há muitos objetivos e a ideia do que precisa para si e para a sua vida irá clarificar-se mais e mais. A partir do dia 26, assuntos antigos regressam e precisam de ser reavaliados, repensados. Trata-se de dias em que haverá uma maior necessidade de introspeção e autocuidado, pois os assuntos serão como as pipocas e o cansaço mental far-se-á sentir. As relações afetivas serão palco de muita reflexão e as conversas têm tudo para atingir muita profundidade.