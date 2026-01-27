Horóscopo Chinês. 2026 é o Ano do Cavalo e isto é tudo o que deve e não deve fazer

Mesmo que não acredite em horóscopo (chinês ou não), se passa algum tempo na internet já deve ter reparado: 2026 chegou e trouxe o Ano do Cavalo a galope. Entre memes sobre “energia de cavalo” e avisos de especialistas sobre grandes mudanças a caminho, este signo galopa pelos feeds. Movidas a curiosidade e um pouco de FOMO, conversamos com membros mais velhos da comunidade chinesa para descobrir, afinal, o que significa o Ano do Cavalo.

Comecemos do início: afinal, como funciona o Horóscopo Chinês?

Os signos do Horóscopo Chinês têm origem em diversos fatores, desde a simbologia das tribos antigas até a inclusão de seres mitológicos, como o Dragão, passando pelas constelações, entre outras influências possíveis. O horóscopo foi organizado e universalizado pela primeira vez no conjunto de ensaios Lunheng, de Wang Chong, em 80 d.C.

Os signos são usados para distinguir os anos de nascimento de cada pessoa, num ciclo que se repete a cada 12 anos. A história mais conhecida conta que o Deus Yù Huáng, ou Yù Dì (O Imperador de Jade), desafiou alguns animais para uma corrida. A ordem de chegada definiu a sequência oficial dos signos tradicionais. Cada signo também está associado a duas horas do dia, correspondendo ao período em que o animal representativo estaria mais ativo. Por exemplo, o Dragão simboliza o horário das 07:00 às 09:00, período em que frequentemente há nevoeiro. Como o Dragão é associado a vento e nuvens, ele representa essa faixa horária.

Tal como no Horóscopo Ocidental, o Horóscopo Chinês possui um sistema complexo de interpretação dos signos. Por exemplo, o Dragão geralmente não se dá bem com o Tigre, pois ambos são animais fortes e ferozes, mas essa relação pode variar de ano para ano.

Em Wenzhou, na província de Zhejiang, existe uma tradição interessante: o ano do próprio signo é considerado um período em que se atraem tanto energias positivas quanto negativas. Para afastar influências negativas, recomenda-se usar um acessório ou objeto simbólico vermelho, dado por alguém próximo, durante todo o ano. Pode ser uma pulseira, colar, meias ou outro objeto, e pode ser substituído, desde que mantenha a lógica inicial.

Yeehaw! O Ano do Cavalo está a começar

Segundo a tradição oriental, o Ano do Cavalo promete ser um período de coragem, resiliência e novas oportunidades. É um ano propício para avançar sem medo, ultrapassar obstáculos e abrir portas para mudanças. O Ano do Cavalo começa a 17 de fevereiro de 2026 e termina a 5 de fevereiro de 2027.

No entanto, a energia intensa deste signo pode ser desgastante se não for bem administrada. Por isso, é preciso agir com coragem, mas sem exageros.

O que fazer no Ano do Cavalo:

Praticar hábitos sustentáveis e contínuos em vez de esforços intensos e pontuais.

Manter o corpo em movimento, praticando exercício físico regularmente para canalizar a energia.

Preservar o sistema nervoso: descansar bem, respeitar pausas, meditar, escrever um diário ou fazer passeios ao ar livre.

Agir com coragem, mas planejar bem antes de assumir grandes riscos.

O que não fazer no Ano do Cavalo:

Assumir excesso de compromissos ou sobrecarregar-se de trabalho.

Ignorar sinais de cansaço extremo.

Confundir “estar ocupado” com “ser produtivo”: é essencial produzir de forma consciente.