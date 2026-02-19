Manicure japonesa. A nova sofisticação está em manter as unhas naturais

Parece que as dicas orientais ainda não terminaram. Agora que já entrámos no Ano Novo Chinês (esperemos que tenham colocado em prática todas as dicas de prosperidade para este Ano do Cavalo) há mais uma dica infalível que está a dar que falar este ano. Não é vem da China, mas sim do Japão.

Apresentamos a manicure japonesa, cujo lema é bare nails but better (unhas a nu, mas melhores). Este inverno, a tendência passa por uma manicure ao natural. Tal como no universo do skincare ou da maquilhagem, também o território da nail art se rendeu ao lema de que menos é mais. A beleza da manicure japonesa não se foca tanto no estilo, mas sim em dar às unhas um tratamento natural sem recorrer ao uso de aditivos químicos.

Quais são os benefícios da manicure japonesa? A saúde e fortalecimento das nossas unhas e a facilidade de as arranjar em casa (poupa tempo e dinheiro).

Ainda assim, se a girl math não for suficiente para aderir à manicure japonesa, deixamos aqui cinco razões pelas quais deve optar por esta nova tendência:

1. As unhas são fortalecidas com ingredientes naturais

A manicure japonesa usa substâncias e ferramentas 100% naturais. Depois de limar as unhas de forma tradicional (com a mão e uma lima), ingredientes como cera de abelha, algas ou leite de arroz podem ser aplicados com uma buffer. Esta técnica não só fortalece as cutículas e a unha como também cria uma superfície lisa.

2. Aparência natural

Esta manicure é ideal para quem prefere um estilo de unhas subtil e chique. Derivado dos materiais naturais, as unhas vão assumir um tom brilhante e nude, destacando até a cor das próprias cutículas. O bom da manicure japonesa é que funciona em todos os tons de pele e combina com qualquer look.

3. Economizar tempo e dar descanso à carteira

As horas intermináveis no salão de beleza terminaram. Graças à manicure japonesa, as unhas são naturalmente fortes e cheias de saúde, resultado dos ingredientes naturais de alta qualidade.

4. Manicure feita em casa

Sim, esta técnica também pode ser feita pela sua manicura e, talvez, com uma maior destreza. No entanto é perfeitamente possível fazê-la em casa, sem muito esforço e ter um resultado igualmente incrível. Regras infalíveis para manter o efeito natural desta manicure? Aplicar regularmente creme hidratante para as cutículas, minimizar o contacto com produtos ricos em químicos e evitar uma lavagem excessiva das mãos. Não recorrendo ao uso de verniz convencional por cima desta técnica, é possível que o efeito natural e brilhante da manicure japonesa dure cerca de duas a três semanas.

5. A manicure japonesa é sinónimo de manicure sustentável

Esta tendência é totalmente o oposto das manicures que estamos habituados a ver e a fazer, como as unhas acrílicas e extensões, que não só danificam as cutículas de forma agressiva, como também são extremamente poluentes devido à quantidade de plástico utilizado. A tradição antiga de cuidarmos de nós de forma natural e autónoma é o princípio da manicure japonesa.