Quem é o novo amor de Sophie Turner?

Sophie Turner está a ultrapassar o fim do casamento com o ator e cantor Joe Jonas da melhor forma possível: nos braços de um jovem aristocrata inglês. Se o ex-marido ficava amuado porque Sophie saía para se divertir com as amigas, em vez de ficar em casa a tomar conta das crianças, a remendar meias e a fazer compota de tomate, Peregrine Pearson não parece estar muito preocupado com isso. Até porque, vindo da classe social que inventou as nannies, viver uma vida plenamente dedicada às crianças não dever ser o seu propósito mais saliente. Tudo suposições, claro. O que é certo é que, os dois andam a ser vistos aos beijos, publicamente, em várias ocasiões, desde outubro. O que tem levado as redes sociais e os tablóides a assumir que o assunto é sério: um romance com pernas para andar. Se bem que, com dois meses, se fosse um bebé, não ia longe. Não importa. O que importa é que eles são jovens e bem parecidos e a internet gosta disso.





Mas, afinal, quem é este jovem aristocrata com nome de hobbit? Os amigos chamam-lhe Perry – bem melhor que Peregrine, nome que devia dar direito a pôr os pais em tribunal – e terminou, em setembro, o namoro com a princesa Maria-Olympia da Grécia, afilhada do rei Carlos III. Ou seja, saltou da realeza grega para a realeza Guerra dos Tronos – é possível que seja um upgrade. Peregrine Pearson tem 29 anos, trabalha no setor imobiliário, e é o filho mais velho do 4º visconde de Cowdray, título que herdará quando o pai morrer. A família tem bens e propriedades no valor de 224 milhões de libras (mais de 260 milhões de euros) – que compara com os "modestos" 46 milhões de euros que diversos meios de comunicação dizem ser o valor da fortuna de Joe Jonas. Já para não falar na "modestíssimos" 10 milhões de libras (cerca de 12 milhões de euros) da fortuna de Turner.

Peregrine Pearson, com a ex-namorada, a princesa Maria-Olympia da Grécia Foto: Getty Images

Sendo Sophie também ela britânica é caso para dizer que, com Peregrine Pearson, só se estraga uma casa, perdão, um Cowdray estate – a propriedade da família, que lhes pertence desde 1909, localizada em West Sussex, com uma dimensão de quase 6500 hectares (quase 65 quilómetros quadrados) – que Perry herdará juntamente com o título. Como será feita a gestão da guarda partilhada dos dois filhos de Jonas e Turner, caso esta decida tornar-se a 5ª viscondessa de Cowdray será, talvez, um caso mais complexo, mas nada que uma fortuna de 260 milhões não resolva.

Sophie a trocar mensagens com Perry? É possível. Foto: Getty Images

De acordo com o Daily Mail, uma fonte próxima da atriz terá dito que o casal está a viver um período de verdadeira "lua de mel" e que Pearson está a ajudar a sarar as feridas que o fim do casamento de quatro anos com Jonas causou a Sophie. "De início, ela achou que era apenas um caso passageiro e estava a divertir-se com isso e com a distração que o relacionamento proporcionava no meio das dificuldades do processo de divórcio", terá dito a fonte, acrescentando que, à medida que o tempo foi passando, os sentimentos foram-se aprofundando e que Sophie "está a reencontrar-se ao lado de Perry e voltou a sorrir".

Há coisa melhor do que ter a realeza do mundo dos dragões a cruzar-se com a realeza britânica? Certamente que não.