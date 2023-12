Horóscopo 2024. Todas as previsões, signo a signo

2024 é o ano em que o planeta Plutão faz a sua entrada definitiva em Aquário. Depois da curta experiência entre o final de março e o início de junho em 2023, em 2024 a amostra é um pouco maior, ficando em Aquário de 21 de janeiro a 1 de setembro, quando reentra em Capricórnio, voltando depois a entrar em Aquário a 20 de novembro para não regressar mais. Plutão ali irá ficar até 2044.

Em março do ano passado, é possível que tenha sentido uma vontade de avançar com áreas da sua vida que estavam em conformismo com as regras da sociedade ou grupos, e que, finalmente tendo consciência, quis tomar uma iniciativa. Esta é a promessa de Aquário, um sentido maior de individualidade e ao mesmo tempo de querer levar a mudança ao coletivo. Para que a luz venha à sombra, será necessária alguma introspeção plutoniana, e o confronto com os medos que impedem a libertação. Aquário tenderá a ir longe demais, a dar passos maiores que a perna, e a reconhecer que precisa de ir mais devagar na sua evolução. A luz será evidenciada na evolução ética da humanidade, na justiça social e nos direitos humanos, nas tecnologias e numa definição de um ser humano igual em todos os aspetos, numa dissolução cada vez maior da identidade de género, a caminho da androgenia.

O regente de Aquário, Úrano, irá continuar em Touro a revolucionar a nossa relação com o Planeta Terra e a acordar-nos para a necessidade de uma relação mais saudável com os recursos naturais. Um dos aspetos mais fortes do ano, que acontece em ciclos de 14 anos, será a conjunção de Júpiter ao Úrano, exata a 21 de abril, mas a sentir-se entre 15 e 26 de abril de forma mais intensa. Há várias expressões para esta conjunção, desde inovações na relação com o meio-ambiente e mudança generalizada de filosofias na ligação à terra, como cataclismos ambientais nunca vistos e ainda mudanças na esfera financeira, ligadas inclusive ao início da progressiva generalização da imaterialização do dinheiro. Estes são apenas alguns exemplos. Onde este aspeto calha no nosso mapa, podemos esperar grande libertação e revolução, mas também surpresas financeiras, das boas e das más!

Júpiter também passará do elemento terra ao elemento ar, de Touro para Gémeos, a 26 de maio, trazendo a necessidade de adaptabilidade a novas ideias e conhecimentos, assim como a necessidade de apanhar o comboio das novas tendências tecnológicas. No geral, será um período de expansão de novas aprendizagens. Onde Júpiter está no nosso mapa natal, e vai aumentar a nossa curiosidade, a nossa vontade de descoberta e de começar novas áreas de estudo. O lado sombra poderá ser falta de honestidade, a confusão entre o que é verdade e o que é mentira, e, devido à diversidade de informação disponível, perda do nosso centro e dispersão. Será um período mais abundante em esquemas fraudulentos e informações falsas. Durante este período devemos encontrar um equilíbrio entre o uso racional e cognitivo da mente e a exploração na mente intuitiva e mais ligada ao corpo.

Os nódos da lua vão continuar no eixo Balança-Carneiro. No geral estamos num processo de cura de padrões relacionais que nos fazem negar a nossa individualidade. Esse será ainda um tema forte em 2024: querermos seguir a faísca da nossa individualidade nas relações íntimas e na relação com a sociedade.

O último trimestre do ano irá ser marcado pelo período pré-sombra da retrogradação de Marte, começando a 5 de outubro. Marte fica retrógrado em Leão, a 7 de dezembro, entrando em Caranguejo já em janeiro de 2025, trazendo à superfície a necessidade de lidar com o mundo familiar e com as questões emocionais, assim como com o nosso sentido de orgulho, que pode sair ferido. Seremos obrigados a lidar com o que está ali, sem hipótese de adiar ou ignorar. O ano acabará com profundas reflexões emocionais.

Mantra para o mês de 2024

Eu reconheço o que já não funciona, e exploro diferentes caminhos para o que me impulsiona.