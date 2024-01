É deste signo? A sua vida vai mudar para sempre em 2024

No geral estamos todos a entrar numa nova era. A 21 de janeiro, Plutão entra em Aquário, acompanhado pelo Sol, e a 1 de setembro volta a entrar em Capricórnio, sendo a 20 de novembro que reentra no signo da elevação da mente, de onde só saíra definitivamente em 2044. Quem tem o sol ou a lua ou qualquer planeta entre os 0 e 2 º de Aquário, Escorpião, Touro ou Leão, os signos fixos do zodíaco, irá dar início a uma profunda metamorfose. Em fevereiro, Vénus, Marte e Plutão estarão em conjunção em Aquário reforçando o impacto da mudança e vão influenciar bastante estes 4 signos durante fevereiro e março. A conjunção do ano, entre Júpiter e Úrano, no signo de Touro, também influenciará estes signos nos meses de abril e maio. Úrano rege o signo de Aquário, o que significa que estes quatro signos estão a braços com os ventos da mudança. Vamos perceber o que significa para cada um deles.

Os Aquarianos terão de se confrontar com o que neles precisa de integração. O que os impede de se concretizarem no mundo estará sob grande escrutínio e irá depender do trabalho de cura que têm vindo a fazer ao longo dos últimos anos. Se estiverem do lado integrado, inventivo e criativo, serão os que trarão grande evolução ao mundo nos próximos anos, com invenções geniais e com uma intervenção social que realmente traz a diferença. Se estiverem do lado do trauma, este Plutão vai tornar isso tão visível, que será impossível continuar a ignorar. As relações com os outros estarão também em grande foco, assim como a sobrevivência através da realização das suas ideias no mundo. Este tem tudo para ser um ano em que novas amizades surgem, em alinhamento com novos valores.

Para os reis do zodíaco, os Leões, é tempo de pôr as mãos na massa. Sair do cadeirão da realeza e perceber que têm de se misturar e lutar no meio de todos, sem ilusão de privilégio. Isso permitirá abrir novas portas na sua vida, e ter relações mais verdadeiras. Dependendo do tamanho do ego, será o tamanho da crise. Quanto mais pequeno o ego, maiores as possibilidades de sucesso e de possível interferência na sociedade e nos grupos em que se insere. Para os artistas e criativos, esta será uma fase em que os seus trabalhos podem ter um verdadeiro impacto social. Nas relações amorosas, a crise acontecerá no sentido de se definirem novos termos para as relações, e será um processo muito exigente.

Os Touros vão querer passar de nível, em todos os patamares das suas vidas. Será positivo no sentido de largarem uma vida rotineira e marcada pelo hábito e pela segurança. Muito serão audazes e arriscarão ir mais longe do que nunca e alguns verão recompensas surpreendentes, outros tenderão a ver-se sem nada e a ter de recomeçar de novo. Estes últimos serão aqueles que não querendo arriscar a segurança por nada, serão levados a fazerem as mudanças que tanto temem: terminar relações, mudar de carreira ou outro tipo de mudanças intensas. Os mais flexíveis, tenderão a viver aventuras que serão as melhores das suas vidas.

Plutão rege o signo de Escorpião, por isso, no geral, todos os Escorpiões serão fortemente influenciados por esta mudança. O regente de Aquário, Úrano estará em oposição ao Sol dos elementos do terceiro decanato e por isso, estes aspetos, representam uma bomba atómica para este signo. À semelhança dos Touros, tudo a que o Escorpião se tem agarrado fervorosamente, por questões de segurança - sejam relações, medos, valores - será metamorfoseado em liberdade. O Escorpião ganhará asas e voará sobre as emoções pantanosas, qual águia audaz nos céus da liberdade. Nos relacionamentos, irá atrair pessoas que simbolizam as qualidades que precisam para aprender a libertar-se das amarras.

Os signos de Balança e Gémeos tenderão a ter as influências harmoniosas destes aspetos, mas as mudanças também estarão presentes, porém de forma mais suave. Os signos de Virgem e Capricórnio sentirão novos valores a influenciar as suas vidas e uma libertação da rotina, podendo contar com maior prosperidade financeira.