Que marcas deixa o cancro da mama? Duas mulheres, dois corpos, a mesma vontade de viver

Inês e Beatriz estão ambas na casa dos 30 e a lutar contra o cancro da mama. Aqui, partilham as histórias que os seus corpos contam, entre medos e conquistas, fragilidades e esperanças. Veja o ensaio fotográfico, a propósito do Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama, 30 de outubro.