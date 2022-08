A reação comovente de John Travolta à morte da amiga de sempre, Olivia Newton-John

O anúncio foi feito pelo marido, John Easterling, com uma nota publicada nas redes sociais: "Dame Olivia Newton-John morreu serenamente esta manhã no seu rancho no Sul da Califórnia, rodeada de família e amigos," lê-se no comunicado. "Ao longo de 30 anos, Olivia tem sido um símbolo de triunfo e de esperança através da sua luta conta o cancro da mama," acrescentou.

Olivia Newton-John morreu aos 73 anos após uma longa luta com o cancro da mama e consequentes complicações. Símbolo da cultura pop dos anos 70, do Cinema à Música, ganhou quatro prémios Grammy e vendeu mais de 100 milhões de discos.

No entanto, foi com o filme Grease (1978), o musical em que contracena com John Travolta, que se tornou uma figura tão universal. Naturalmente, as reações de várias personalidades não se fizeram esperar, incluindo a de Travolta que, para além de colega, foi muito próximo de Newton-John durante mais de quatro décadas.

O ator mostrou-se profundamente abalado com o desaparecimento da amiga, partilhando no Instagram uma fotografia de uma jovem Olivia acompanhada das palavras. "Minha queridíssima Olivia, tornaste as nossas vidas muito melhores. Amo-te muito. Vamos encontrar-te do outro lado e estaremos juntos novamente. Teu desde o primeiro momento em que te vi e para sempre. O teu Danny, o teu John." Recorde-se que Olivia Newton-John, há muito ativista pela investigação do cancro, foi um apoio fundamental para Travolta quando este perdeu a mulher, a atriz Kelly Preston, em 2020.

Lançada no final dos anos 70, a adaptação do musical da Broadway Grease colocava Newton-John e Travolta num cenário de liceu, a clássica história de amor entre o rapaz mal comportado, Danny, e a rapariga bonita e inocente, Sandy. O filme foi um sucesso de bilheteiras e tornou-se um clássico instantâneo para essa e as gerações seguintes. Olivia Newton-John foi nomeada para um Globo de Ouro pela sua Sandy e a banda-sonora de Grease continua a estar entre as dez mais vendidas de sempre. Travolta e Newton-John continuaram a trabalhar juntos e em 2019 recriaram as duas icónicas personagens para um espectáculo dedicado ao filme.