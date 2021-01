Estes três signos vão ter o pior 2021, segundo a astrologia

No final de 2020, Paulo Cardoso lançou um livro onde apresentou as previsões para 2021 explicou à Máxima porque é que o ano passado correu tão mal , referindo ainda a intervenção de Saturno e Plutão, dois planetas que parecem influenciar-nos mais que outros.Brenna Lilly, especialista em astrologia, também falou da importância destes planetas ao. "Saturno está finalmente de volta a Aquário, onde estará "sentado" durante os próximos dois anos, irradiando uma energia profundamente espiritual (mas emocionalmente reservada). Este trânsito é um dos maiores do ano, e a sua energia será sentida por todos." No entanto, sublinha, "se o seu Saturno está em Aquário, cuidado com as crises existenciais."Por outras palavras, há boas notícias a chegar dos astros, mas, pelo menos, segundo o mesmo artigo. Um dos signos que terá um ano menos positivo parece ser. "A 11 de fevereiro, Vénus, Júpiter, Saturno, e Mercúrio (juntamente com o sol e a lua) "sentar-se-ão" neste seu signo", um alinhamento que promete provocar sensações intensas." Mercúrio também estará retrógrado nesta altura", o que pode complicar ainda mais as coisas."Para se proteger e evitar a frustração, leve alguns dias durante este tempo a concentrar-se na meditação e no trabalho de respiração. Mesmo que seja apenas cinco minutos por dia, sentado em silêncio e a respirar profundamente, irão centrá-lo durante esta estranha mudança cósmica."Outro dos signos afetados é"O primeiro acontecimento infeliz para este signo é o mercúrio retrógrado (o segundo dos três deste ano) de 29 de maio a 22 de junho. Embora tenha aqui uma vantagem porque Mercúrio é o regente do seu signo, o. Uma vez que o seu signo é particularmente definido pela sua energia comunicativa e social, as suas capacidades de comunicação vão ficar todas fora de si durante este período" avisa.Mas não fica por aqui. O segundo acontecimento negativo é um "- durante o período retrógrado de mercúrio." Isto porque os eclipses interferem ao máximo com a nossa energia.Por fim, tambémterá um ano menos favorável, e também será afetado pela energia proveniente de um eclipe. "A 26 de maio, [os nativos deste signo] serão atingidos por um. Para tornar as coisas ainda mais difíceis, vai acontecer outro eclipse (solar) seis meses mais tarde, a 4 de dezembro. Sendo este um dos signos mais impulsivo do zodíaco (com aquela energia de fogo), vai ser preciso um pouco de trabalho extra para manter a cabeça erguida" avisa.