Sabe qual é o signo menos comum do zodíaco?

Há sempre uma amiga ou um amigo que sabe tudo sobre signos, e que num debate ao jantar aponta determinada característica a um dos elementos do grupo, baseando-se na sua data e local de nascimento. Todos nós sabemos, à partida, qual é o nosso signo. Mas se recorder todas estas conversas entre amigos, tem ideia do signo menos mencionado de todos? Aquele que raramente ouve alguém dizer que é o seu?Segundo o The New York Times, os três aniversários menos comuns são o Dia de Natal, o Dia de Ano Novo e a véspera de Natal, três datas que fazem parte do signo de Capricórnio, o décimo do zodíaco, que corresponde ao período deO que é que caracteriza este signo? Segundo a especialista no assunto, autora do siteos Capricórnios são pessoas que sabem transmitir com confiança as suas expetativas e desejos, são práticas e sinceras. "As pessoas que conhecem pela primeira vez [alguém do signo Capricórnio] podem assumir que essa pessoa tem uma certa mania da "superioridade", pois permanece sempre serena, mesmo quando está sob stress, e usa a sua objetividade para resolver todos os problemas. Por muito ocupado que seja o seu horário, encontra sempre tempo para a família, para serviços comunitários, de caridade, ou associações humanitárias" escreve.Sendo este, Susan Miller explica ainda que os Capricórnios nasceram para liderar. E porque o Capricórnio é, o que ajuda as outras pessoas a sentirem-se seguras na sua presença. E acrescenta: "Capricórnio é um, por isso tende a ser-lhe pedido para supervisionar em cargos financeiro. A sua confiança e sabedoria sensata e a sua prática tornan-no uma escolha perfeita."