Nazanin Zaghari-Ratcliffe foi libertada, mas porquê só agora?

Richard Ratcliffe e a filha Gabriella seguram cartazes junto ao Parlamento em Londres, 23 de setembro de 2021 Foto: Getty Images

Richard Ratcliffe, marido de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, com a filha dos dois, Gabriella, durante uma conferência de imprensa em Londres, outubro de 2019 Foto: Getty Images

Desde 2016 que Nazanin Zaghari-Ratcliffe, de nacionalidade iraniana e britânica, foi detida pelaquando visitava família no país. Ao longo dos últimos seis anos foram feitas várias tentativas pelo governo britânico para libertá-la, mas sem sucesso. Contudo, Nazanin, que trabalhava em novas organizações e ações humanitárias, encontra-se finalmente livre. Porquê?A resposta simples, de acordo com a BBC News, é que as relações entre Londres e Teerão são melhores do que eram antes. Nazanin foi mantida refém e utilizada como um, de modo que o Irão pudesse exercer pressão sobre Londres. A jovem estava, literalmente, nas mãos da Guarda Revolucionária Internacional, depois de ter sido acusada em 2016 de trabalhar com organizações que queriam derrubar o regime iraniano e posteriormente condenada a uma. Na altura trabalhava para a, uma empresa de notícias e serviços de informação que visa "promover a liberdade dos média, fomentar economias inclusivas e promover direitos humanos".Então, porque é que as relações entre os dois países melhoraram apenas agora? Isto poderá estar relacionado com ode 400 milhões de libras esterlinas que o Reino Unido estava a dever ao Irão (os ingleses venderam tanques e veículos blindados ao país mas cancelaram a sua entrega em reposta à revolução iraniana de 1979, segundo a CNN), embora o Ministro dos Negócios Estangeiros Hossein Amir-Abdollahian o negue. "Após negociações altamente complexas e exaustivas, a dívida de mais de 40 anos entre os Serviços Militares Internacionais e o Ministério da Defesa do Irão foi agora resolvida", afirmou Liz Truss , secretária dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, em Parlamento.De acordo com a BBC News, esta dívida não foi liquidada mais cedo por receio dos EUA que tal decisão fosse lida como um incentivo para tomar outros reféns em troca de recompensas monetárias e financiasse o. Já os ingleses temiam que os EUA penalizassem as instituições financeiras britânicas que pagassem dinheiro ao Ministério da Defesa iraniano, por violação de. Outra explicação plausível está relacionada com as reuniões que têm havido em Viena, concebidas para discutir um acordo em que o Irão limitava as suas atividades nuclerares em troca do fim dasque lhe foram aplicadas. Se o país pudesse vender de novo petróleo, isso também seria benéfico para o Reino Unido.Ademais, os apelos incansáveis do marido de Nazanin, Richard Raccliffe, e de outros indivíduos, foram essenciais para manter a pressão sob o governo britânico quanto à libertação da mulher. Os políticos chegaram a estar perto de um acordo no ano passado, tendo acabado por não se concretizar. Nazanin é casada e tem uma filha de sete anos.