Joe Biden toma posse como 46.º Presidente dos EUA. "Temos muito a reparar, muito a curar, muito a reconstruir"

The Star-Spangled Banner".







Depois, deu-se início à cerimónia do juramento de bandeira, presidida pela senadora Amy Klobuchar. Primeiro Kamala, que jurou perante a juiza Sonia Sotomayor, do Supremo Tribunal, sem esconder um contentamento imediato. Jennifer Lopez cantou, de forma emocionada, "This Land is Your Land", de Pete Seeger. Logo de seguida foi a vez de Joe Biden fazer o juramento perante o juiz John Roberts, tornando-se o 46º Presidente da História dos EUA.

Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton, acompanhados de suas mulheres, e ao vice-presidente Mike Pence, também presente.



"Temos muito a reparar, muito a curar, muito a reconstruir" diz. "Tivemos um vírus que só aparece uma vez em cada séculos e está a fazer estragos semelhates à Primeira Guerra Mundial. Mas o sonho da justiça para todos não será mai adiado. Falou ainda na urgência de derrotar a "supremacia branca, e o terrorismo." Cita ainda o momento em que a proclamação presidencial e ordem executiva elaborada em 22 de setembro de 1862 por Abraham Lincoln entrou em vigor, a 1 de janeiro de 1863. "Vamos começar de novo, vamos começar a ouvir-nos uns aos outros, a mostrar respeito uns pelos outros" pediu. "Precisamos de enfrentar os desafios de hoje e os de amanhã, precisamos de liderar pelo exemplo" referindo-se ao progresso e à segurança necessária à tranquilidade do país.



Leia também A razão pela qual a capa da Vogue com Kamala Harris está a causar polémica oração silenciosa por todas as pessoas que a pandemia levou, e por todos os que perderam familiares. Na véspera da tomada de posse, Biden foi ao memorial Lincoln prestar a primeira homenagem nacional às 400 mil vítimas americanas da pandemia. "Este é o dia da América, é o dia da Democracia", começou, Joe Biden, no seu discurso. "Ao longo de todos estes anos a América sofreu inúmeros testes e o país conseguiu sempre erguer-se graças à democracia (...) a democracia é precisa, é frágil, mas prevaleceu. Neste mesmo local onde há poucos dias a violência fez estragos (...) conseguimos ter uma transição de poder positiva. Agradeço aos meus antecessores de todos os partidos aqui presentes" referindo-se aos ex-presidentes, acompanhados de suas mulheres, e ao vice-presidente Mike Pence, também presente." diz. "Tivemos um vírus que só aparece uma vez em cada séculos e está a fazer estragos semelhates à Primeira Guerra Mundial. Mas o sonho da justiça para todos não será mai adiado. Falou ainda na urgência de derrotar a "supremacia branca, e o terrorismo." Cita ainda o momento em que a proclamação presidencial e ordem executiva elaborada em 22 de setembro de 1862 por Abraham Lincoln entrou em vigor, a 1 de janeiro de 1863. "Vamos começar de novo, vamos começar a ouvir-nos uns aos outros, a mostrar respeito uns pelos outros" pediu. "Precisamos de enfrentar os desafios de hoje e os de amanhã, precisamos de liderar pelo exemplo" referindo-se ao progresso e à segurança necessária à tranquilidade do país.Por fim, pediu umaa por todas as pessoas que a pandemia levou, e por todos os que perderam familiares. Na véspera da tomada de posse, Biden foi ao memorial Lincoln prestar a primeira homenagem nacional às 400 mil vítimas americanas da pandemia.

Joe e Jill Biden Foto: Getty Images







Joe e Jill Biden Foto: Getty Images

Donald Trump que limita a entrada nos EUA a cidadãos provenientes de países predominantemente muçulmanos. Além disso, assinará ainda hoje o decreto que anula a retirada dos EUA da Organização Mundial de Saúde.



Leia também Quem é a mulher que pode derrubar Trump? Amanda Gorman foi convidada a discursar nesta tomada de posse, foi o testemunho mais jovem de sempre numa cerimónia inaugural como esta. O seu er poema, The Hill We Climb, reflete sobre mudança, sobre justiça e igualdade. Joe Biden anunciou ainda que irá retirar o decreto deque limita a entrada nos EUA a cidadãos provenientes de países predominantemente muçulmanos. Além disso, assinará ainda hoje o decreto que anula a retirada dos EUA da Organização Mundial de Saúde.Com apenas 22 anos, a poetisa e ativistafoi convidada a discursar nesta tomada de posse, foi o testemunho mais jovem de sempre numa cerimónia inaugural como esta. O seu er poema, The Hill We Climb, reflete sobre mudança, sobre justiça e igualdade.

Foto: Getty Images 1 de 9 Foto: Getty Images 2 de 9 Foto: Getty Images 3 de 9 Foto: Getty Images 4 de 9 Foto: Getty Images 5 de 9 Foto: Getty Images 6 de 9 Foto: Getty Images 7 de 9 Foto: Getty Images 8 de 9 Foto: Getty Images 9 de 9

Semanas, horas, dias, minutos de tensão antes e depois da, que toma posse esta quarta, 20 de janeiro de 2021, em plena pandemia de Covid-19 e num momento sem precedentes na História dos EUA. Da campanha ao voto, sem esquecer os tumultos e a invasão do Capitólio, viveu-se uma das mais difíceis passagens de "pasta" a que a América, e o mundo, já assistiram. Para trás ficam quatro anos de uma liderança com muitos momentos misóginos e xenófobos, inimiga das minorias e descrente nos sistemas sociais e de saúde americanos. Quatro anos de desinformação e uma América polarizada quanto a questões como o racismo ou a política de imigração.A tomada de posse defoi, assim, muito esperada. Há vários dias que Washington está sob vigilância, tendo a multidão habitual que assiste a esta cerimónia inaugural sido substituida por centenas milhares de bandeiras americanas espalhadas pela Alameda do Capitólio.Acompanhada pela banda dos Marines, Lady Gaga cantou o hino americano "