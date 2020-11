Kamala Harris: "sou a primeira mulher neste lugar, não serei a última"

View this post on Instagram We did it, @JoeBiden. A post shared by Kamala Harris (@kamalaharris) on Nov 7, 2020 at 9:27am PST



Mais tarde, num centro de convenções em Wilmington, Delaware, fez um discurso vitorioso que pôs praticamente toda a audiência em lágrimas, começando por recordar uma frase do já falecido congressista John Lewis, que se dedicou especialmente aos direitos civis dos afro-americanos: "Proteger a nossa democracia requer luta, e requer sacrifício. Mas há alegria nisso. E há progresso. Porque nós, o povo, temos o poder de construir um futuro melhor" disse, o que se traduz num alívio pelo país não ter perdido a Democracia às mãos de Donald Trump. Ao usar um fato totalmente branco homenageou as sufragistas que lutaram para que as mulheres pudessem votar.



Agradeceu aos membros da campanha, e a todos aqueles que se juntaram de forma incansável para contar os votos. "A nossa nação deve-lhes uma dívida de gratidão. Protegeram a integridade da nossa Democracia." E agradeceu ainda ao povo americano, por chegar a números de voto históricos, e por fazer "ouvir a sua voz." Não deixou de mencionar os últimos meses difíceis, de luta e de luto, que o país viveu devido à pandemia de Covid-19, mas sem nunca baixar os braços. "Por quatro anos vocês marcharam pela igualdade, pela justiça, pelas nossas vidas, e pelo Planeta. E depois, votaram. Escolheram esperança, união, decência, ciência e sim, verdade" disse, dirigindo-se a todos os americanos. Agradeceu ainda a Joe Biden, ao seu marido Douglas Emhoff, e a toda a sua família.



Num momento de reflexão final e dedicado especialmente às mulheres, Harris recordou a sua mãe, Shyamala Gopalan Harris, que deixou a sua casa na Índia para a Califórnia em 1958, com apenas 19 anos. "Talvez ela não tenha imaginado bem este momento", disse Harris. "Mas ela acreditava tão profundamente numa América onde um momento como este é possível" disse. "Por isso estou a pensar nela, e nas próximas gerações de mulheres, mulheres negras, asiáticas, brancas, latinas, nativo americanas, que ao longo da história da nossa nação trilharam o caminho para este momento, esta noite. Mulheres que lutaram e sacrificaram tanto por igualdade, liberdade e justiça para todos" afirmou, dirigindo-se depois às lutas das sufragistas, as de há 100 anos e às da atualidade. Uma das frases que nos últimos meses partilhou com o mundo, sobre as aspirações que a sua mãe, que já faleceu, tinha para ela, foi precisamente a de que iria chegar longe. "Kamala, podes ser a primeira a fazer muitas coisas, mas certifica-te que não és a última" ter-lhe-á dito. Ei-la neste cargo, um dos mais altos na Casa Branca, pronta para começar a trabalhar, como fez questão de repetir várias vezes.



Kamala Harris terminou com uma mensagem forte, ainda dirigida às mulheres, antes de Biden discursar. "Embora eu possa ser a primeira mulher neste lugar, não serei a última", disse Harris. "Porque cada pequena rapariga que [nos] observa esta noite vê que este é um país de possibilidades. E para as crianças do nosso país, independentemente do seu sexo, o nosso país enviou-lhe uma mensagem clara: sonhe com ambição, lidere com convicção e veja-se de uma forma que os outros possam não ver, simplesmente porque nunca o viram antes. E nós aplaudiremos cada passo do caminho", concluiu, entre os aplausos estridentes da multidão que a ouviu.



Acima de qualquer convicção política, a eleição de Harris e de Biden simboliza a esperança para um país que precisa de encontrar a igualdade, eliminar a violência e a discriminação racial, de erradicar o sexismo, diminuir o consumo de drogas, melhorar os acessos às condições de saúde numa pandemia que devastou esta área, e acima de tudo entrar num estado maior de paz e harmonia.



Veja o discurso completo de Harris aqui, partilhado pelo The Guardian:





