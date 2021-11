Kate Middleton irreconhecível em campanha contra a violência doméstica

Nódoas negras, olhos inchados, narizes partidos, hematomas no pescoço. Mal reconhecemos Kate Middleton, Kamala Harris ou Letizia de Espanha nas imagens da campanha contra a violência doméstica de Alexsandro Palombo.

"Ela denunciou-o. Mas ninguém acreditou nela. Mas deixaram-na em paz. Mas ela não foi protegida. Mas ele não foi preso. Mas ela foi morta à mesma". É esta poderosa frase que lemos nos cartazes de Palombo, espalhados por Milão e Espanha, e partilhados no Instagram do artista.

"Porque é que uma mulher deveria denunciar a violência se depois disso não é protegida pelas instituições e acaba por ser morta de qualquer maneira?", escreveu Palombo. "Como é que uma mulher vítima de abuso e violência pode ter fé nas instituições? Apenas vejo a política a convidar mulheres a fazerem queixa, mas sem assumir a responsabilidade de providenciar proteção e apoio às vítimas. Um Estado que não protege, mas deixa uma mulher sozinha nas mãos do seu abusador torna-se um cúmplice silencioso. Há várias associações de voluntariado que, com muito poucos meios, tentam apoiar as vítimas, mas é a política, as instituições e o Estado que devem assumir esta responsabilidade."

O artista italiano retocou também fotografias de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu. Contudo, a campanha foi realizada sem a autorização das entidades, avançou o jornal The Sun.