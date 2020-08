Quem é a mulher que pode derrubar Trump?

As eleições norte-americanas já estão a fazer história: é a primeira vez que uma mulher negra é candidata à vice-presidência. Joe Biden anunciou que Kamala Harris consta na lista de candidatos à nomeação presidencial do Partido Democrata para as eleições de 3 de novembro, expressando de forma clara que o seu objetivo é derrotar Trump.

Kamala Harris, 55 anos, filha de mãe indiana e pai jamaicano, é senadora na Califórnia, e passou de rival (foi sua crítica nas primárias) a apoiante assumida de Joe Biden. O candidato anunciou a decisão ontem, 11 de agosto, com o seguinte comunicado: "Aqui Joe Biden. Grande novidade: escolhi Kamala Harris como minha companheira de corrida. Juntos, convosco, vamos vencer Trump".

Nos últimos meses, Kamala Harris tem sido uma voz ativa nos protestos contra a morte de George Floyd e, consequentemente, contra racismo impregnado na sociedade americana. Após o anúncio de Biden, a senadora reagiu no Twitter dizendo que se sentia honrada pela escolha, e que acreditava na capacidade do candidato em restaurar os ideais americanos.

.@JoeBiden can unify the American people because he's spent his life fighting for us. And as president, he'll build an America that lives up to our ideals.



I'm honored to join him as our party's nominee for Vice President, and do what it takes to make him our Commander-in-Chief.