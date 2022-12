Feliz ou trágico Natal? Os signos que vão levar a fava e os que vão levar o brinde

As trajetórias astrológicas para esta consoada trazem comunicação intensa e troca de afetos acentuada. Com a influência do Marte retrógrado e com o Mercúrio a preparar-se também para andar de marcha a rés, há um cansaço geral e o Natal será para uns uma oportunidade de descanso, para outros, se calhar será necessária alguma precaução. Nesta época dedicada à família, aos requintes gastronómicos e ao convívio, que signos terão o brinde e que signos terão a fava? Veja o vídeo.



Vídeo: Ana Sofia Pinto