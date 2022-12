Lua cheia em Gémeos com Marte retrógado. Boas ou más notícias?

, às

em Gémeos, conhecida também por "Lua Fria", estará no céu em todo o seu esplendor. "Uma Lua cheia em gémeos em conjunção ao Marte retrógrado" resume Andrea Pereira,, que nas previsões para o mês de dezembro já alertava para estaO que signifca e que signos impacta mais esta Lua? Primeiro, "é um dia para ter cuidado com, improvisar um spa em casa e arranjar espaço para repor energia e estar em silêncio. Não reagir, e deixar algumas conversas para outro dia", alerta. Este é, no entanto, um, perceber o que gostaríamos de dizer a alguém e por por tópicos". Os signos mais afetados serão Gémeos, Sagitário, Virgem e Peixes - todos precisam de estar atentos a possíveis conflitos. É um momento delicado, reforça a astróloga.Enquantopodem experienciar frustração nas relações ou entrar em discussões sobre pontos de vista,pode entrar em exaustão interna e até sofrer crises digestivas fortes. Em, haverá espaço para mal entendidos e confusões com pessoas próximas. No entanto, "se a energia for canalizada deforma positiva pode ser construtiva", precisamos de estar cientes de que haverá a "tendência se estar cansado e reativo.""Além de representar um círculo completo, esta fase lunar aumenta e intensifica as nossas ondas emocionais", diz Valerie Mesa, astróloga, ao site Style Caster . "Marte é o planeta da ação, energia e paixão, então a irritabilidade é inevitável quando este planeta está retrógrado. Quero dizer, imagine ser o Deus da guerra e da agressão, e não ter escolha a não ser desacelerar.não vai nessa conversa e a sua proximidade com a Lua pode ser incrivelmente volátil e provocadora", compara.Adicionalmente, pelas(na madrugada de 7 para 8 de dezembro), Marte irá passar por trás da Lua, na mesma noite em que oatinge o ponto máximo do seu brilho e tamanho, para quem o observa da Terra. Um fenómeno que só torna a acontecer em 2033 e que será visível a olho nu.