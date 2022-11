Horóscopo: Amor, saúde e dinheiro. As previsões gerais para dezembro

Neste mês damos as boas-vindas ao inverno com a entrada do Sol em Capricórnio a 21. Fazer algo só por fazer traz estagnação e por conseguinte depressão: vamos contrariar. Esta conjuntura convida-nos também a encontrarao disponibilizarmos os nossos talentos ao serviço do mundo. Mercúrio entrará no signo a 6, Vénus a 10. Ambos farão um trígono ao Nódo Norte da lua e ao Úrano em Touro na segunda quinzena do mês, trazendo momentos que potencia algo importante: alinharmo-nos com o nosso propósito.