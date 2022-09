Controversa e de opiniões fortes. Liz Truss: quem é a nova primeira-ministra britânica?

O britânico Rishi Sunak era o único rival na última ronda de votações para eleger o lugar antes ocupado por Boris Johnson, e Liz Truss não lhe deu hipótese: ganhou com vantagem e as sondagens já anunciavam que assim seria. Filha de um professor de Matemática e de uma mãe enfermeira e professora, Elizabeth Mary Truss, 47 anos, nasceu em 1975, em Oxford, Inglaterra, no seio de uma família apoiante do Partido Trabalhista. Passou a sua infância entre Oxford e o Norte de Inglaterra, e foi na sua cidade natal que estudou Filosofia, Política e Economia, à medida que o seu interesse pela política despertava: primeiro, juntou-se aos Liberais-Democratas durante os tempos de estudante, antes de ingressar no Partido Conservador, em 1996. Depois, seguiu-se-lhe um currículo inédito para muitos, que agora culmina num cargo de poder histórico.

Liz Truss torna-se, assim, a terceira mulher a chefiar o governo britânico: a pioneira no cargo foi Margaret Thatcher, para sempre conhecida como a "dama de ferro", entre 1979 e 1990, a líder que por mais tempo permaneceu no poder durante o século XX, e Theresa May, que cumpriu o mandato entre 2016 e 2019.