Jacinda Ardern discursa, emotiva. "Podes ser mãe, nerd, alguém que chora, que abraça (...) podes liderar. Tal como eu."

Estávamos no final de janeiro quando Jacinta Ardern anunciou que abdicava da sua reeleição . A mais jovem chefe de governo de sempre (foi eleita aos 37 anos) anunciou que, aos 42, estava cansada, depois de uma reeleição em 2020 e de cinco anos e meio a chefiar o governo. O casamento e a maternidade somaram-se às suas mais que plausíveis razões.No mais recente discurso de "passagem de pasta", no parlamento da Nova Zelândia,"Não só podem estar aqui, como podem liderar, tal como eu", disse a antiga primeira-ministra da Nova Zelândia, ao despedir-se da política. Ardern falou sobre o legado que esperava deixar e terminou o discurso emocionado na língua Maori indígena da Nova Zelândia.Durante o seu discurso de 35 minutos, Jacinda lembrou como lidou com a pandemia e com um tiroteio durante o seu mandato, aludindo aos episódios mais caricatos que enfrentou na liderança. Acabaou por ser um testemunho emocionado sobre como abraçou o cargo de primeira-ministra da Nova Zelândia, durante cinco anos, sobre o que isso lhe trouxe como pessoa, bem como o que deu ao país.Sobretudo, o seu discurso passou empatia e inspiração para jovens líderes futuros. "Pode ser ansioso, sensível, bondoso e usar o seu coração", disse, referindo-se ao papel de um líder, homem ou mulher."Podes ser mãe, ou não, podes ser ex-mórmon, ou não, podes ser um nerd, um chorão, alguém que adora abraços, podes ser todas estas coisas, e não só podes estar aqui, como podes liderar, tal como eu".Vídeo: Reuters.