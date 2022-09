Isabel II e Lizz Truss: as imagens do encontro mais esperado pelos britânicos

Lizz Truss é oficialmente a nova primeira-ministra do Reino Unido. A agora líder do partido Conservador britânico encontrou-se a 6 de setembro com a rainha de Inglaterra, em Balmoral, onde lhe foi pedido que formasse um governo, após a resignação de Boris Johnson. É esperado que ainda hoje entre no nº 10 de Downing Street, onde vai fazer um comunicado ao país às 16h.

É expectável que um dos primeiros afazeres significativos de Truss como primeira-ministra seja um comunicado sobre os planos de combate à crise do preço da energia, com aliados a discutir um pacote de 100 mil milhões de libras para congelar contas. O pacote pode chegar quinta-feira, e espera-se que seja pago através de endividamento adicional em vez de uma taxa extraordinária em fornecedores, como o Partido Trabalhista tinha proposto.

Espera-se que os membros de gabinete sejam apresentados ainda hoje, e os membros juniores nos próximos dias: Kwasi Kwarteng como Ministro das Finanças, James Cleverly como Secretário dos Negócios Estrangeiros e Suella Braverman como Ministra dos Assuntos Internos. Ainda se espera Thérèse Coffey como Secretária da Saúde.

Boris Johnson disse à saída de Downing Street que vai manter-se leal a Truss, e que a vai apoiar. Segundo o The Guardian, o ex primeiro-ministro afirmou ainda que oferecia ao governo "nada mas o seu mais fervente apoio".