As letras originais d'A Pequena Sereia vão ser alteradas por não incluirem consentimento

Os comentários negativos e críticas ecoam bem alto sempre que se fala da versão live-action d’A Pequena Sereia, com vozes a alegar que o filme que tem estreia marcada para 25 de maio, nas salas de cinema, deveria ser mais aproximado do original - com uma personagem caucasiana e ruiva. Deste modo, para que o ruído em torno da película protagonizada por Halle Bailey não aumente, Alan Menken, um dos cérebros por trás da musicalidade do filme, revelou que iriam alterar algumas das letras originais das canções.

"Vamos fazer algumas mudanças nas letras de Vai Beijar (Kiss the Girl), porque as pessoas tornaram-se muito sensíveis à ideia de que [o príncipe Eric] poderia, de algum modo, forçar Ariel [a beijá-lo]", começou por contar, numa entrevista à Vanity Fair.

Apesar de não ter adiantado qual a parte da música que sofrerá alterações, olhando para a letra é possível perceber que se refere ao momento em que Sebastião canta: Yes, you want her. / Look at her, you know you do. / Possible she wants you too. / There is one way to ask her. / It don't take a word, / Not a single word. / Go on and kiss the girl. Aqui, é sugerido que não é necessário um consentimento verbal para a beijar, num momento em que Ariel não tem voz.

Já na versão portuguesa, a adaptação não é literal: Gostas dela, sabes bem / E vai tudo correr bem / Olha bem nos seus olhos / Sem ter que falar / Porque não beijar / Ai, que ele vai beijar.

Também a música Pobres Almas Tão Sós (Poor Unfortunate Souls) verá alterações. "Fizemos algumas revisões em Poor Unfortunate Souls na parte da letra que poderia fazer com que as jovens raparigas sentissem que não deviam falar, ainda que a Úrsula esteja claramente a manipular a Ariel para desistir da sua voz", adicionou Menken.

Isto poderá ser uma referência à letra: Se falas muito aborreces os homens / Preferem as palavras sem sabor / Acredita não falar é mesmo o que está a dar / E para quê tagarelar só por favor / E mais, linguagem corporal é bem melhor / Um gentleman evita conversar / Mas derrete-se, vê bem, com o silêncio de alguém / Convém não dizer nada p'ra casar.

Claro que é preciso ter em conta que estas músicas foram escritas entre 1987 e 1989 para o filme original.