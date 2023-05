Coleções que celebram "A Pequena Sereia" este verão

A tendência mermaidcore - inspirada no oceano e nas míticas sereias - vai para lá das passerelles vermelhas este verão: a Kiko Milano e a Pandora surgem, cada uma, com uma colaboração muito especial baseada no novo filme A Pequena Sereia, da Disney.



A coleção de edição limitada da Kiko Milano, marca de maquilhagem, foi "criada para refletir a história de liberdade, confiança e poder do filme", e é ideal para os meses de maior calor, graças às fórmulas resistentes à água, de longa duração, hidrantes e com proteção solar, imprescindível no verão. Das tonalidades ao design das embalagens, tudo remete para a sereia Ariel (a personagem principal da obra) e ao fundo do mar.

Foto: Kiko Milano

Os blushes, bronzers e iluminadores (desde €22,99) fazem lembrar bonitas conchas iridescentes e as paletas de sombras (€24,99) são uma referência clássica ao azul e verde das ondas, ao dourado do areal costeiro e ao lilás e rosa das escamas da vida marinha. A coleção conta ainda, entre outros, com um exfoliante corporal, protetor solar SPF 30 e SPF 50, creme after sun e bálsamo labeal SPF 50 (desde €13,99).

Foto: Kiko Milano

Por sua vez, a coleção da Pandora apostou em sete peças, entre elas as conhecidas contas-pendentes da marca, um par de brincos e um anel, inspirada nas personagens principais do filme. "Os nossos novos designs captam a destemida dedicação de Ariel em viver a vida com curiosidade e aventura, em seguir o seu coração, arriscando tudo para alcançar os seus sonhos, por mais impossíveis que possam parecer", explicam os diretores criativos da Pandora em comunicado.



Foto: Pandora

Destacam-se assim as contas-pendentes (desde €59) dedicadas à, ao seu amigoe à vilã do filme,, que podem ser conjugadas nos colares, pulseiras ou porta-chaves da marca. Os brincos em forma de concha emliga com revestimento de ouro 14k epérolas deaquacultura (€79) combinam na perfeição com a conta em formato de búzio em liga com r evestimento de ouro 14k e zircónias , com a descrição "My Voice is a treasure" (€69), uma clara referência ao filme. Há ainda um anel que lembra os tentáculos da bruxa do mar (€59) e uma conta em prata com desenhos remetentes ao universo marinho, mais minimalista (€59).Os brincos em forma de concha combinam na perfeição com a conta em formato de búzio, que pode ser usada em colares. Foto: Pandora Ambas as coleções estão à venda nas lojas físicas das marcas.