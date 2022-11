Kate Middleton usa o vestido da Mango que é perfeito para o outono

Kate Middleton a utilizar o vestido de malha no Centro Infantil Colham Manor

A princesa de Gales combinou o vestido com um sobretudo do mesmo tom verde Foto: Getty Images

Vestido de malha com gola perkins, Mango, 29,99€ Foto: Mango

Vestidos de malha são uma tendência para este outono - as coleções mostram isso mesmo. Seja de que cor for, curto ou comprido, gola alta ou não, são várias as personalidades famosas que já foram vistas a usar com este tipo de peça que é um essencial no guarda-roupa. Kate Middleton raramente falha no que diz respeito à moda, e desta vez foi um vestido de malha com gola perkins , de manga comprida, da coleção atual da Mango, que fez sucesso numa visita ao Centro Infantil Colham Manor. Esta peça com cortemolda-se à forma do corpo com facilidade, pelo menos é assim que assenta na princesa, que parece confortável no modelo. É perfeito para utilizar nesta altura do ano pois é feito de, e tem corte pelo joelho.O vestido pertence à linhada marca, que se dedica ae contribui para a. Para além de ser tendência, passa uma mensagem positiva.Como era de esperar, o vestido já se encontra esgotado no site oficial da Mango , algo que acontece com a maioria dos vestidos que a princesa de Gales veste.