Beber cerveja aumenta a produção de leite e os dentes causam febre? Os maiores mitos que os pais enfrentam

Vivemos na era da informação – e da desinformação. Como lidar com a segunda, quando se vai ser mãe pela primeira vez?

Atualmente existe muita desinformação veiculada sobretudo nas redes sociais por profissionais que não têm formação credenciada em saúde materno-infantil e que pode ser confusa na orientação de pais, principalmente nos de "primeira viagem". Os pais devem procurar informação fidedigna vinda dos profissionais que os acompanham, sobretudo médicos e enfermeiros.

As dúvidas maiores surgem até aos 3 anos? É o intervalo que mais debates despoleta entre as mães?

Acho que ser mãe ou pai é ter dúvidas e angústias para toda a vida, mesmo já com filhos adultos. O tipo de preocupações é que se modifica ao longo do tempo: num bebé pequeno queremos entendê-lo e saber satisfazer as necessidades básicas enquanto num adolescente desejamos que não corra riscos desnecessários nem sofra acidentes. De qualquer modo, os primeiros três anos correspondem à primeira infância e é uma fase explosiva de crescimento e de desenvolvimento que merece uma atenção ainda maior e mais cuidada.

'Pergunte à sua Pediatra', livro de Mónica Cró Braz (Planeta Editora). Foto: D.R

Quais são as perguntas que mais lhe fazem em consulta, dentro deste período 0-3?

É difícil resumir, mas eu diria que as maiores angústias são com a amamentação, se o bebé aumenta ou não de peso, com a privação de sono, com as cólicas, com a dificuldade do bebé em evacuar e depois com as doenças variadas da escola.

No livro, começa por abordar o período pré-natal. Quais são os maiores mitos que as mães enfrentam nesta fase, ainda grávidas?

Há diversos mitos em relação aos bebés, mas eu diria que os maiores serão que se o bebé não cresce é porque o leite materno é "fraco", que água das pedras faz bem à icterícia, que a cerveja aumenta a produção de leite, que a cor dos olhos do bebé depende da amamentação, que os dentes a romper dão febre, que os andarilhos ajudam no desenvolvimento da criança, entre outros.

Amamentar ou não amamentar?

Todos os profissionais de saúde materno-infantil são a favor da amamentação. O leite materno tem inúmeras vantagens para a mãe e para o bebé amplamente conhecidas, das quais destaco por exemplo a passagem de anticorpos para o bebé e consequente proteção de doenças e a redução de risco de cancro na mama, na mãe.

De qualquer modo, em casos raros, devido a doenças infeciosas ou medicamentos específicos da mãe, a amamentação pode não ser aconselhada. Por outro lado, há mulheres que não desejam amamentar e, desde que esclarecidas devidamente e bem aconselhadas, a sua vontade deve ser respeitada.

Pediatra Mónica Cró Braz. Foto: D.R

Divide os subcapítulos por consultas (um mês, dois meses) – é uma quantidade de informação, a par do cansaço, extenuante para os pais? Foi por isso que quis compilar tudo neste livro?

O livro está organizado em duas partes: uma de consultas e outra com as principais doenças na infância e prevenção de acidentes mais frequentes. Os capítulos das consultas - recém-nascido, um, dois meses, etc - seguem a ordem normal dos timings das consultas de rotina em que devemos avaliar o bebé, destacando as principais preocupações e dúvidas dos pais em cada etapa.

O sono continua a ser um dos temas que mais preocupa os pais? Sobretudo pela sua própria "funcionalidade" no dia a dia?

Com o nascimento de um bebé quebra-se uma rotina e toda a família necessita de se ajustar ao novo elemento e aprender a lidar com esta nova experiência avassaladora. É normal o bebé despertar a cada 2-3 horas para se alimentar e isso pode ser disruptivo para o sono dos pais que, exaustos, ficam mais irritáveis, menos produtivos, mais intolerantes. As rotinas de sono no bebé, que podem ser aplicadas após os 4 meses, são fundamentais para a criança porque lhes transmite tranquilidade e segurança.

Quais são as perguntas mais complexas de responder, como pediatra? Vindas dos pais.

As questões mais complexas são talvez as que envolvem o comportamento dos bebés e crianças e distinguir o que é normal do que pode significar alguma doença e ajudar os pais na gestão das birras.

Mas, para mim, as perguntas mais difíceis de lidar são as que surgem na sequência de más notícias, sobretudo no âmbito de urgência, nomeadamente num diagnóstico de cancro em criança ou até no limite, na perda de um filho.