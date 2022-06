Lisbon Film Orquestra: concerto exclusivo no Dino Parque Lourinhã

Fundada em 2006 por Francisco Santiago e Nuno Sá, a Lisbon Film Orquestra foi a primeira orquestra portuguesa a apresentar diversas obras musicais do cinema ao público. Com extrema dedicação à interpretação de clássicos temas da sétima arte, a orquestra vai atuar num concerto exclusivo no Dino Parque Lourinhã, no próximo sábado, dia 4 de junho, pelas 20h30.

Com temas como Jurassic Park, Harry Potter e Madagáscar, os músicos têm como objetivo proporcionar uma experiência inesquecível e educacional. Em parceria com o parque temático, pretendem assinalar o Dia da Criança tanto para os mais novos como para os entusiastas de dinossauros e música.

Dino Parque Lourinhã Foto: D.R

Os bilhetes estão disponíveis em exclusivo na bilheteira online em www.dinoparque.pt, com entradas limitadas. Conjunto de bilhetes para o parque e para o concerto têm um valor de €15 para adultos e €12 para crianças.