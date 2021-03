Globos de Ouro 2021. A lista completa de vencedores (e as polémicas associadas)

Nesta madrugada foram entregues os galardões da cerimónia oficial dos Globos de Ouro, que decorrem pela sua 78ª edição. Os prémios de cinema e televisão da Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood (HFPA, em inglês) são considerados um marco anual para a indústria, muito também por funcionarem como um preview para os Óscares, epítome das cerimónias cinematográficas, que este ano decorre, com excepção, a 25 de abril.

Sobre os Globos de Ouro, para além do frenesim causado pela passadeira vermelha, como vem sendo habitual – este ano em modo virtual devido à pandemia ­– houve também outro tipo de burburinho associado.

É que a cerimónia apresentada por Tina Fey e Amy Poehler (juntas aqui pela quarta vez), e ainda alguns galardoados do ano passado, não foi poupada a críticas, muito em linha com o que aconteceu quando as nomeações foram reveladas no início passado mês de fevereiro.

"Há muito lixo a ser nomeado", referiu Amy Phoehler, e não se ficou por aqui: "toda a gente está compreensivelmente chateada com a HFPA e as suas escolhas" disse, referindo-se ao facto de a associação ter decidido ignorar obras importantes escritas e protagonizadas por afro-americanos como "I May destroy you", "Insecure" ou "The 5 Bloods" de Spike Lee. Outros ausentes notados foram também os filmes "Ma Rainey: A mãe do Blues", "One Night in Miami" e "Judas and the Black Messiah".

"Todos sabemos que as cerimónias de prémios são estúpidas", Tina Fey complementa o discurso da co-apresentadora, declarando que "mesmo com coisas estúpidas, a inclusão é importante e não há negros entre os membros da Associação da Crítica Estrangeira em Hollywood". Nem um, em 87 membros do júri. Jennifer Aniston foi um dos rostos que se associou a este protesto, nas redes sociais, ao partilhar uma imagem de um globo de ouro partido, acompanhada da frase "não é o suficiente", uma alusão à ausência de membros do júri negros, em quase uma centena de pessoas.

Também Jane Fonda, que recebeu o prémio de carreira Cacil B. de Mille, apontou a importância da diversidade na indústria cinematográfica, e a sua ausência.

Quem não se pode queixar é a Netflix, a plataforma de streaming que foi "a grande vencedora da noite", que concorria com 42 nomeações, a maioria para televisão, algo que conseguiu com sucesso através de séries como "The Crown" e "O Gambito de Dama", ambas premiadas.

Um dos títulos mais aguardados - Melhor Filme na categoria de Drama - foi para "Nomadland – Sobreviver na América", de Choé Zhao, e com Frances McDormand como protahonista, que também levou para casa o galardão de melhor realização, tornando-se a primeira mulher de origem asiática a receber este Globo de Ouro.

A associação distinguiu ainda o ator Chadwick Boseman com um título póstumo para melhor ator dramático. Recordamos que o artista morreu o ano passado, aos 43 anos.

Veja a lista completa dos vencedores:

Melhor Filme - Drama

"Nomadland – Sobreviver na América"

"O Pai"

"Mank"

"Os 7 de Chicago"

"Uma Miúda com Potencial"

Melhor Actor - Drama

Chadwick Boseman, "Ma Rainey: A Mãe do Blues"

Riz Ahmed, "Sound of Metal"

Gary Oldman, "Mank"

Anthony Hopkins, "O Pai"

Tahar Rahim, "The Mauritanian"

Melhor Atriz Drama

Andra Day, "Estados Unidos vs. Billie Holiday"

Viola Davis, "Ma Rainey: A Mãe do Blues"

Vanessa Kirby, "Pieces of a Woman"

Frances McDormand, "Nomadland – Sobreviver na América"

Carey Mulligan, "Uma Miúda com Potencial"

"Borat, o Filme Seguinte"

"Hamilton"

"Palm Springs"

"Music"

"The Prom"

Sacha Baron Cohen, "Borat, O Filme Seguinte"

James Corden, "The Prom"

Lin Manuel-Miranda, "Hamilton"

Andy Samberg, "Palm Springs"

Dev Patel, "The Personal History of David Copperfield"

Rosamund Pike, "Tudo Pelo Vosso Bem"

Maria Bakalova, "Borat, O Filme Seguinte"

Kate Hudson, "Music"

Anya Taylor-Joy, "Emma"

Michelle Pfeiffer, "French Exit"

Daniel Kaluuya, "Judas e o Messias Negro"

Sacha Baron Cohen, "Os 7 de Chicago"

Jared Leto, "The Little Things"

Bill Murray, "On the Rocks"

Leslie Odom Jr., "One Night in Miami"

Jodie Foster, "The Mauritanian"

Helena Zengel, "Notícias do Mundo"

Glenn Close, "Lamento de uma América em ruínas"

Olivia Colman, "O Pai"

Amanda Seyfried, "Mank"

Chloé Zhao, "Nomadland – Sobreviver na América"

Emerald Fennell, "Uma Miúda com Potencial"

Aaron Sorkin, "Os 7 de Chicago"

Regina King, "One Night in Miami"

David Fincher, "Mank"

Aaron Sorkin, "Os 7 de Chicago"

Emerald Fennell, "Uma Miúda com Potencial"

Jack Fincher, "Mank"

Christopher Hampton e Florian Zeller, "O Pai"

Chloé Zhao, "Nomadland – Sobreviver na América"

"Soul: Uma Aventura Com Alma"

"The Croods 2: A New Age"

"Over The Moon"

"Bora Lá"

"Wolfwalkers"

"Minari", Estados Unidos

"Another Round", Dinamarca

"Uma Vida à Sua Frente", Itália

"La Llorona", Guatemala

"The Two of Us", França

Atticus Ross, Trent Reznor, Jon Batiste, "Soul: Uma Aventura Com Alma"

Atticus Ross, Trent Reznor, "Mank"

Alexandre Desplat, "The Midnight Sky"

James Newton Howard, "Notícias do Mundo"

Ludwig Göransson, "Tenet"

"Io sì", "Uma Vida à Sua Frente"

"Fight for You", Judas and the Black Messiah

"Speak Now", One Night in Miami

"Tigress & Tweed", "Estados Unidos vs. Billie Holiday"

"Hear My Voice", "Os 7 de Chicago"

"The Crown"

"Lovecraft Country"

"The Mandalorian"

"Ozark"

"Ratched"

"Schitt’s Creek"

"The Great"

"Emily in Paris"

"The Flight Attendant"

"Ted Lasso"

"Gambito de Dama"

"Normal People"

"Small Axe"

"The Undoing"

"Unorthodox"

Emma Corrin, "The Crown"

Olivia Colman, "The Crown"

Jodie Comer, "Killing Eve"

Laura Linney, "Ozark"

Sarah Paulson, "Ratched"

Melhor Ator em Série de Televisão - Drama

Josh O’Connor, "The Crown"

Jason Bateman, "Ozark"

Bob Odenkirk, "Better Call Saul"

Mathew Rhys, "Perry Mason"

Al Pacino, "Hunters"

Melhor Atriz em Série de Televisão - Comédia

Catherine O’Hara, "Schitt’s Creek"

Jane Levy, "Zoey’s Extraordinary Playlist"

Lily Collins, "Emily in Paris"

Kaley Cuoco, "The Flight Attendant"

Elle Fanning, "The Great"

Melhor Ator em Série de Televisão - Comédia

Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

Don Cheadle, "Black Monday"

Nicholas Hoult, "The Great"

Eugene Levy, "Schitt’s Creek"

Ramy Youssef, "Ramy"

Melhor Atriz em Minisérie ou Telefilme

Anya Taylor-Joy, "Gambito de Dama"

Cate Blanchett, "Mrs. America"

Shira Haas, "Unorthodox"

Nicole Kidman, "The Undoing"

Daisy Edgar-Jones, "Normal People"

Melhor Ator em Minisérie ou Telefilme

Mark Ruffalo, "I Know This Much Is True"

Bryan Cranston, "Your Honor"

Jeff Daniels, "The Comey Rule"

Hugh Grant, "The Undoing"

Ethan Hawke, "The Good Lord Bird"

Melhor Atriz Secundária em Televisão

Gillian Anderson, "The Crown"

Julia Garner, "Ozark"

Helena Bonham Carter, "The Crown"

Annie Murphy, "Schitt’s Creek"

Cynthia Nixon, "Ratched"

Melhor Ator Secundário em Televisão