Os melhores vestidos de sempre dos Globos de Ouro

Foto: Getty Images 1 de 32 Jennifer Aniston em Dior Haute Couture, 2020 Foto: Getty Images 2 de 32 Margot Robbie em Chanel, 2020 Foto: Getty Images 3 de 32 Saoirse Ronan em Gucci e jóias Chopard, 2020 Foto: Getty Images 4 de 32 Sienna Miller em Gucci, 2020 Foto: Getty Images 5 de 32 Cate Blanchett em Mary Katrantzou, 2020 Foto: Getty Images 6 de 32 Lady Gaga em Valentino Couture e joias Tiffany & Co., 2019 Foto: Getty Images 7 de 32 Dakota Johnson em Gucci, 2018 Foto: Getty Images 8 de 32 Penelope Cruz em Ralph & Russo, 2018 Foto: Getty Images 9 de 32 Ruth Negga em Louis Vuitton, 2017 Foto: Getty Images 10 de 32 Natalie Portman em Prada, 2017 Foto: Getty Images 11 de 32 Emma Stone em Valentino, 2017 Foto: Getty Images 12 de 32 Cate Blanchett em Givenchy, 2016 Foto: Getty Images 13 de 32 Jennifer Lawrence em Dior, 2016 Foto: Getty Images 14 de 32 Lady Gaga em Atelier Versace, 2016 Foto: Getty Images 15 de 32 Jessica Chastain em Versace Atelier, 2015 Foto: Getty Images 16 de 32 Lupita Nyong’o em Ralph Lauren, 2014 Foto: Getty Images 17 de 32 Jennifer Lawrence em Dior Couture, 2014 Foto: Getty Images 18 de 32 Michelle Dockery em Alexandre Vauthier, 2013 Foto: Getty Images 19 de 32 Julianne Moore em Tom Ford, 2013 20 de 32 Angelina Jolie em Atelier Versace, 2012 Foto: Getty Images 21 de 32 Angelina Jolie em Versace, 2011 Foto: Getty Images 22 de 32 Emma Stone em Calvin Klein Collection, 2011 Foto: Getty Images 23 de 32 Anne Hathaway em Armani Privé, 2011 Foto: Getty Images 24 de 32 Drew Barrymore em Atelier Versace, 2010 Foto: Getty Images 25 de 32 Kate Winslet em YSL, 2009 Foto: Getty Images 26 de 32 Eva Mendes em Christian Dior, 2009 27 de 32 Cameron Diaz em Chanel, 2009 Foto: Getty Images 28 de 32 Scarlett Johansson em Valentino, 2006 Foto: Getty Images 29 de 32 Keira Knightley em Valentino, 2006 Foto: Getty Images 30 de 32 Charlize Theron em Dior Couture, 2005 Foto: Getty Images 31 de 32 Kate Hudson em Vera Wang, 2001 Foto: Getty Images 32 de 32 Julia Roberts, 1990

Tal como tem acontecido com outras entregas de prémios, a 78ª cerimónia dos Golden Globes vai dividir-se entre as participações físicas e as virtuais. As apresentadoras, Tina Fey e Amy Poehler, estarão em cidades diferentes, mas as celebridades que vão entregar prémios deverão juntar-se no mesmo espaço. Ainda não está decidido se existirá passadeira vermelha.Ao longo de mais de sete décadas, a red carpet dos Golden Globes tem servido de desculpapara correr alguns riscos de estilo (ao contrário do que acontece nos Óscares, muito mais clássicos). Assim o comprovam imagens deste e de outros tempos , a moda a evoluir com as mentalidades e os vencedores. Do vestido verde-esmeralda Versace que Angelina Jolie escolheu em 2011, à ingenuidade do fato de Julia Roberts na década de 90, sem esquecer a sofisticação absoluta de Julianne Moore em Tom Ford na cerimónia de 2013.