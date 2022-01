Globos de Ouro 2022: de West Side Story a Sucession, os vencedores

Embora não tenhamos podido assistir à cerimónia de entrega de prémios dos Globos de Ouro, como de costume, nem tão pouco a observar as estrelas a chegar à passadeira vermelha, vale a pena dar uma vista de olhos pelos vencedores, que incluiram a primeira atriz transexual a ganhar um globo na história dos prémios. Michaela Jaé Rodriguez recebeu o Globo de Ouro para Melhor Atriz em série dramática pelo seu papel em "Pose", título da FX que terminou na terceira temporada. O Poder do Cão, de Jane Campion, e West Side Story, de Steven Spielberg, foram os vencedores da noite. Conheça a lista:



Melhor Realização - Jane Campion, O Poder do Cão

Melhor Argumento - Kenneth Branagh, Belfast

Melhor Filme Dramático -O Poder do Cão

Melhor Atriz em Filme Dramático - Nicole Kidman, Being the Ricardos

Melhor Ator em Filme Dramático - Will Smith, King Richard

Melhor Ator Secundário em Filme - Kodi Smith-McPhee, O Poder do Cão

Melhor Atriz Secundária em Filme - Ariana DeBose, West Side Story

Melhor Filme Musical ou Comédia - West Side Story

Melhor Ator em Filme musical ou comédia - Andrew Garfield, Tick, tick… BOOM

Melhor Atriz em Filme musical ou comédia - Rachel Zegler, West Side Story

Melhor Filme de Animação - Encanto (Walt Disney)

Melhor Filme de Língua Estrangeira - Drive My Car (Japão)

Melhor Canção - "No Time To Die" - Billie Eilish, Miles Ale, Finneas O’Connell, "007: Sem Tempo Para Morrer"

Melhor Banda Sonora - Hans Zimmer, Duna

Melhor Série Dramática - Succession (HBO)

Melhor Atriz em série dramática - Michaela Jaé Rodriguez, Pose (FX)

Melhor Ator em série dramática - Jeremy Strong, Succession (HBO)

Melhor Atriz Secundária em televisão - Sarah Snook, Succession (HBO)

Melhor Ator Secundário em televisão - O Yeong-su, Squid Game (Netflix)

Melhor Minissérie ou Filme para Televisão - The Underground Railroad (Amazon Prime)

Melhor Atriz em minissérie ou filme para televisão - Kate Winslet, Mare of Easttown (HBO)

Melhor Ator em minissérie ou filme para televisão - Michael Keaton, Dopesick (Hulu)

Melhor Série Musical ou Comédia - Hacks (HBO)

Melhor Atriz em série musical ou comédia - Jean Smart, Hacks (HBO)

Melhor Ator em série musical ou comédia - Jason Sudeikis, Ted Lasso (Apple+)