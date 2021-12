Maisons du Monde, a loja de decoração que tem o parisian chic que procurávamos

Maisons du Monde: tendências para 2022. Foto: DR

Quantas lojas de decoração e mobiliário conhece? Em Portugal, este é um mercado em crescimento, uma vez que a pandemia nos remeteu para casa, e demos por nós a reparar no mais ínfimo pormenor. Do sofá que precisa de substituição à decoração, que se calhar podia ser mais minimalista. Aabriu mais duas lojas em Portugal a pensar precisamente nas casas dos portugueses. "Desde, nos últimos 25 anos a Maisons du Monde tem criado universos inspiradores e originais para todos os estilos de vida" assegura à Máxima, diretora artística de Maisons du Monde, depois de a marca ter sido apresentada à imprensa portuguesa num jantar no JNcQUOI Avenida, e de ter inaugurado as lojas de Alfragide e no Porto. Em Portugal, já existia em Faro.Lançada em 1996, em França, a Maisons du Monde teve sucesso imediato com o seu mobiliário com "sotaques" de outros lugares: com peças emtornou-se rapidamente uma referência de bom gosto em França. Trazia, precisamente, o mundo para dentro de casa. "Em linha com a sua missão original, Maisons du Monde quer permitir a todos criar casas que reflictam a personalidade e a história de cada pessoa, acolhendo lugares onde viver significa reunir", sempre através da visão da, uma vez que todas as peças são pensadas para durar e para se adaptarem ao que já existe em nossas casas.Géraldine Florin, responsável por pensar as coleções desde 2019, confessa que - das estantes aos vasos - encontra inspiração em qualquer lugar e a toda a hora. "Uma viagem, uma exposição, um desfile de moda, uma série ou um filme, um novo restaurante... A lista é interminável. É ter uma mentalidade curiosa mais do que fazer listas exaustivas", garante. Das experiências profissionais anteriores, traz o know-how das grandes casas de moda ou das famosas e elegantes Galerias Lafayette, em Paris, apesar de ter sempre tido afinidade com o mundo daNa Maisons du Monde- a oferta é tão diversificada como a inspiração. Sobre a ideologia da marca, que pretende ser uma combinação de várias tendências do décor dos quatro cantos do mundo, a diretora artística afirma que a Maisons du Monde aspira a que todas as casas "sejam bonitas, originais e alegres, mas também mais respeitosas do planeta e das pessoas. Queremos contribuir para criar, onde as pessoas se sintam bem a viver e a crescer", afirma. "Sonhamos com lugares que oferecem mais do que simples abrigos para dormir ou trabalhar, sonhamos e criamos lugares onde vivemos, partilhamos e experimentamos."Sobre Portugal, Géraldine Florin diz que uma das coleções da última estação, de primavera-verão, foi inspirada na Comporta. "O nosso objetivo para 2022 é tornarmo-nos a marca mais desejável e sustentável de casa e vida na Europa e estas aberturas em Portugal são um passo para alcançar este objetivo."Onde? Avenida Dos Cavaleiros, 65, Alfragide Quando? Todos os dias das 10h às 22h (excepto domingo, que encerra às 20h). Contactos (+