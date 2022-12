Receita vegan: tronco de Natal de chocolate com creme de castanhas

3 cháv. de farinha branca de trigo;

2 cháv. de açúcar mascavado;

1 c. de chá de sal;

2 c. de chá de bicarbonato de sódio;

½ de cháv. de cacau em pó;

2 c. de chá de fermento;

12 c. de sopa de óleo de girassol;

2 c. de sopa de vinagre de sidra;

2 cháv. de água.

400 ml de leite de soja, aveia ou amêndoa;

2 c. de sopa de açúcar;

200 g de castanhas, congeladas;

Uma pitada de sal.

200 g de chocolate negro;

2/3 de cháv. de leite vegetal.

250 g de oleaginosas (avelãs, amêndoas, etc.);

2 c. de sopa de xarope de ácer.

200 g de chocolate negro de culinária.

Tronco de Natal de chocolate com creme de castanhas Foto: Vegan Gourmet

Livro 'Vegan Gourmet' de Maria de Oliveira Dias (Nascente) Foto: D.R

Tronco de Natal de chocolate com creme de castanhas (12 pessoas)Coco ralado, açúcar em pó ou mesmo farinha de amêndoa para fazer de neve (opcional).numa taça, misture os ingredientes secos com um batedor de varas. Adicione os ingredientes húmidos e incorpore.Aqueça previamente o forno a 180 °C. Forre 3 formas redondas de 20 cm de diâmetro com papel vegetal e divida a massa pelas três. Coza durante cerca de 30 minutos ou até um palito sair limpo quando espetado no centro de cada bolo. Retire do forno e deixe arrefecer. Desenforme apenas quando os bolos estiverem mornos ou frios.numa panela, coza todos os ingredientes em lume brando até as castanhas se desfazerem. Triture-as até obter um creme. Reserve.parta o chocolate em pedaços para uma taça e junte o leite vegetal. Derreta o chocolate em banho-maria, não deixando que a água toque na taça, caso contrário a ganache ficará grumosa.parta o chocolate em pedaços e derreta em banho-maria. Retire do lume. Coloque 2 folhas de papel vegetal sobre a bancada de trabalho, disponha colheradas de chocolate derretido e espalhe-as com as costas da colher, para formar uma tira de chocolate. Deixe arrefecer para solidificarem., doure as oleaginosas numa frigideira pequena, em lume brando, regue com o xarope de ácer e sacuda a frigideira para envolver as oleaginosas, durante 1 minuto. Deixe o nougat arrefecer e enrijecer num prato.Quando os bolos estiverem frios, empilhe-os barrando as camadas com a ganache de chocolate. No topo do bolo montado, barre com o creme de castanhas, fazendo riscos com um garfo para imitar um tronco. Parta o nougat em pedaços e disponha-o sobre o creme. Disponha as tiras de chocolate ao alto a toda a volta do bolo, aproveitando a ganache para as «colar». Se necessário, ajude a «colar» com mais ganache ou com o creme de castanhas.Pode ainda finalizar com coco ralado a imitar neve, e decorações não comestíveis.