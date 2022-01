Receita detox: massa com pesto de abacate, manjericão e sementes de cânhamo

Massa com pesto de abacate, manjericão e sementes de cânhamo

Massa com Pesto de Abacate, Manjericão e Sementes de Cânhamo Foto: ISWARI





Shot de erva trigo





Shot de Erva Trigo Foto: ISWARI



Sopa verde

Sopa Verde Foto: ISWARI

- 400g de massa integral;- 1 abacate grande maduro;- 1 chávena de manjericão fresco;- 3 c. sopa de Sementes de Cânhamo ISWARI;- 1 c. chá de Spirulina+Clorela ISWARI (ou apenas 1 das algas em separado);- 1 + 2 c. sopa de azeite extra-virgem;- 4 chávenas de espinafres frescos;- 1 dente de alho picado + 1 dente de alho;- 1 cebola picada;- Sumo de 1 lima;- Água q.b.;- Sal e pimenta q.b.;- Opcional: 2 c. sopa de levedura nutricional.1. Começar por colocar uma panela com água abundante em lume médio-alto. Quando esta levantar fervura, adicionar o sal e a massa. Cozinhar de acordo com as instruções da embalagem.2. Entretanto, numa frigideira, refogar 1 c. sopa de azeite com a cebola e o alho picado. Adicionar os espinafres e deixá-los cozinhar por 1min. Desligar o lume.3. Numa liquidificadora (ou copo + varinha mágica) colocar o abacate, o manjericão, as sementes de cânhamo, a Spirulina+Clorela, o restante azeite, o alho inteiro, sumo de lima, sal e pimenta mais água q.b. e levedura nutricional (opcionalmente). Triturar tudo até obter uma mistura cremosa, bem verde e homogénea!- 1 c. chá de Erva Trigo Iswari;- 50ml de sumo maçã biológico;- Sumo de limão;- Gengibre em Pó ou ralado.Misturar a erva trigo com o sumo de maçã, o limão e o gengibre e beber de imediato.- 1 cabeça de brócolos;- ½ aipo;- 1 alho francês;- 100g de espinafres;- Azeite;- Flor de sal;- 1 c.de chá de Erva Trigo Iswari;Coloque a cozer os brócolos, o aipo e o alho francês, nos últimos minutos adicione os espinafres. Acrescente um fio de azeite, uma pitada de flor de sal e a erva trigo. Sirva morna.