Este outono, viaje em segurança

A pensar num fim de semana fora para descansar ou teletrabalhar com vista para o mar ou para a montanha? A cadeia de hóteis Vila Galé mantém dez hotéis abertos para que possa fazer a sua escolha em segurança.

Vila Galé Collection Douro Foto: Vila Galé







Os hotéis estão classificados com o selo Clean & Safe assegurando a limpeza, segurança e o conforto de todos os espaços.

Vila Galé de Santa Cruz Foto: Vila Galé







Além disso, a cadeia acabou de lançar uma campanha de outono em que pode usufruir de descontos até 20% em reservas feitas até dia 21 de dezembro. As promoções variam consoante o número de noites, sendo que as de duas noites contam com 10%, três noites com 15%, e se optar por quatro ou mais noites, usufrui de um desconto de 20%, com o pequeno-almoço incluído.

Vila Galé Collection Alter Real Foto: Vila Galé







Todas as sextas-feiras às 12h, a Vila Galé anuncia promoções no seu site, com vigor durante 72 horas.



Neste momento, os hotéis que estão a receber hóspedes são o Vila Galé Collection Douro (Lamego), Vila Galé Collection Braga, Vila Galé Porto Ribeira (Porto), Vila Galé Serra da Estrela, Vila Galé Coimbra, Vila Galé Ópera (Lisboa), Vila Galé Évora, Vila Galé Collection Alter Real (Alter do Chão), Vila Galé Ampalius (Vilamoura) e Vila Galé Santa Cruz (Madeira).