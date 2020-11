Esta vinha ardeu nos incêndios de 2017. Mas deixou um vinho irrepetível

Beatriz Cabral de Almeida, enóloga da Quinta dos Carvalhais

No verão de 2017, uma parte do. Foram longos meses marcados pelo fogo, que consumiu matas, aldeias e vilas, e esgotou membros incansáveis das populações e sobretudo dos bombeiros., e os incêndios também chegaram à Quinta dos Carvalhais , no Dão. Além de o fogo ter consumido várias zonas da vinha,, enóloga da casa, lembra esses momentos como se fossem hoje. "No final da vindima de 2017, mais propriamente a 15 de outubro, a Quinta dos Carvalhais não foi poupada aos incêndios que aconteceram um pouco por todo o país. Algumas parcelas de vinha ficaram em muito mau estado e a Parcela 45 não foi exceção" conta."Como dizíamos lá em Carvalhais,. A Parcela 45 ficava numa zona mais alta relativamente às outras duas parcelas [a 46 e a 47] num solo granítico com alguma areia e retenção de água moderada, mas suficiente para o bom desenrolar do ciclo vegetativo" revela, recordando que este era ". Conseguimos vindimar a Parcela 45 no momento perfeito de equilíbrio entre fruta do bosque, frescura e estrutura. Poucos dias mais tarde, com o vinho já em plena fermentação em barrica, surgiu um incêndio na propriedade e a vinha desta parcela foi arrasada."Mas houve uma parte boa nesta história. "Felizmente, as uvas daquele que consideramos o melhor Alfrocheiro de sempre da Quinta dos Carvalhais foram colhidas a tempo." Foi dessas uvas que nasceu oesta-nos agora a memória de como a natureza funcionou tão bem. O Parcela 45 é um vinho especial e também irrepetível, um bom presságio para o novo Alfrocheiro entretanto plantado no mesmo local" explica a enóloga.Uma das castas mais privilegiadas, o alfrocheiro dá um toque diferente aos vinhos. "São vinhos que lembram um perfume suave, vinhos muito frescos e delicados, com uma estrutura elegante e aromas subtis, como cogumelos e frutos silvestres. Quando em lote, juntamente com outras castas, o Alfrocheiro traz elegância e envolvimento ao conjunto" explica Beatriz Cabral de Almeida.No início deste ano foram replantados 28 hectares dos 50 hectares que a vinha da Quinta dos Carvalhais tem, e no local da Parcela 45 voltou a ser plantado alfrocheiro. Além disso, a quinta aproveitou para dar. "Como se costuma dizer, há males que vêm por bem. A equipa de enologia e viticultura dade parte da vinha para colocar em prática, no terreno, alguns resultados de estudos e experiências que têm vindo a ser feitos. Assim, do estudo de solo e terroir da Quinta dos Carvalhais, por exemplo, percebemos que existem diferentes tipos de solo na propriedade, alguns dos quais mais específicos e adequados para a plantação de determinadas castas" explica, acrescentado que "por essa razão, voltámos a plantar as mesmas castas que antes ali tínhamos e ainda, uma casta que caiu um pouco em desuso, mas que agora irá certamente contribuir para diferenciarmos a nossa oferta e obtermos vinhos mais elegantes, frescos e delicados" conclui a enóloga.