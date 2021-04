Pequenos-almoços deliciosos para saborear em família

Que tal aproveitar este fim de semana de Páscoa para um pequeno-almoço ultrassaboroso? É a altura ideal para experimentar novos sabores e dar vida a estas deliciosas receitas! Falamos daqueles pequenos-almoços que são tão instagramáveis que ninguém consegue resistir e que nos fazem suspirar por mais momentos assim.

Há um ingrediente-chave para tornar estes pequenos-almoços perfeitos: mais saudáveis, muito saborosos e até mais amigos do planeta! Pronto para "Espalhar o Sabor"?

Com 100% ingredientes naturais – na versão Original, com Sabor a Manteiga ou Sal Marinho –, os cremes vegetais de Planta fazem as delícias de todos, ajudam a regular os níveis de colesterol e ainda são mais amigos do ambiente!

Sabia que...

Ao substituir a manteiga animal pelo creme vegetal está a reduzir a ingestão diária das por vezes apontadas como "gorduras más"?*



A manteiga animal normal contém, pelo menos, 80% de gordura e, pelo menos, 50% de gordura saturada. Por outro lado, os cremes vegetais como Planta, com 100% ingredientes naturais, contêm menos de metade da gordura saturada do que uma manteiga animal normal e são ricos em gorduras insaturadas!

E sabia que...

Em comparação com a manteiga de origem animal, os cremes vegetais como Planta ocupam menos 2/3 de terra e usam menos 1/3 de água?*



Uma alimentação proveniente de plantas, com o simples hábito de trocar a manteiga animal pelo creme vegetal, como por exemplo Planta, é uma forma simples de cuidar do planeta!



Repleta de sabor e com a textura perfeita para barrar no pão e em torradas, para rechear croissants, para fazer bolos e para adicionar sabor aos pratos do dia a dia... Planta é o creme vegetal de eleição e a escolha perfeita para refeições mais saborosas e mais saudáveis!

Espreite as receitas deliciosas que pode preparar para um pequeno-almoço perfeito com Planta:

Páscoa ao pequeno-almoço

Em fim de semana, esta refeição merece uma atenção especial! Aproveite a manhã para preparar um delicioso bolo, que pode ser apreciado num pequeno-almoço tardio, numa sobremesa, ou num lanche perfeito para acompanhar uma tarde familiar no sofá! Planta é ideal para qualquer bolo. Garantimos que vai ser de comer e "chorar" por mais!

Brunch caseiro perfeito para celebrar o fim de semana!

Tornou-se num ritual popular para os dias em que todos lá em casa acordam mais tarde. E se agora lhe disséssemos que é possível fazer este brunch perfeito em casa? Espreite as sugestões! Não se vai arrepender, mas não prometemos que seja uma escolha fácil!

Pode escolher entre um sem-número de receitas "extramenu", preparar as preferidas de toda a família, e ainda pode tornar o brunch numa refeição mais saudável!

Há três indispensáveis na mesa: os ovos mexidos super saborosos, os crepes e os scones! Para os ovos, Planta com Sal Marinho vai dar o toque extra de sabor e permite evitar os temperos exagerados. Já para os crepes e para os scones, é Planta Original que os torna tão apetitosos.

Pequeno-almoço mais saudável e nutritivo

Como primeira e principal refeição do dia, o pequeno-almoço deve ser a garantia de boa energia para um dia produtivo, seja de aprendizagem para os mais pequenos, seja de trabalho para os graúdos. Com a ajuda de Planta com 100% ingredientes de origem natural consegue preparar receitas extremamente saborosas, mais saudáveis e com pouca margem para falhas!

Porque não começar o dia com um croissant ou uma torrada deliciosos?

Aliás, se houve algo que a pandemia nos ensinou foi fazer bom pão e ótimos croissants até mesmo em casa e que podem facilmente ser preparados ao fim de semana para durarem a semana toda (ou não, porque já sabemos que o que é bom dura pouco!). Junte-lhes Planta Original, Planta com Sabor a Manteiga ou Planta com Sal Marinho. A escolha é sua, consoante as preferências. Para acompanhar? Um sumo de laranja natural ou um copo de bebida vegetal com café!

As nossas sugestões não se ficam por aqui! Para quem não dispensa uma explosão de sabores ao pequeno-almoço, um crumble de maçã é a resposta perfeita! Já para quem prefere um pequeno-almoço com um toque mais "salgado", que tal esta deliciosa tosta mista? O segredo está na Planta com Sabor a Manteiga por cima, que torna o pão mais macio e bem mais saboroso!

Em todas as refeições do dia, o mais importante é procurar ter uma alimentação variada, nutritiva e mais saudável. Melhor ainda quando é possível escolher também o que é melhor para o meio ambiente e saboroso! Com Planta com 100% ingredientes de origem natural está a Espalhar o Sabor e a cuidar do planeta ao mesmo tempo.

Curioso para saber como se produz?

A forma de produção de Planta – que é líder de mercado e a marca mais vendida na categoria de manteigas e cremes vegetais para barrar – não podia ser mais simples: misturam-se os óleos de plantas com a água e os ingredientes naturais, deixa-se arrefecer e mexe-se, para que possa barrar e utilizar das mais diversas formas para cozinhar.

Planta, 100% ingredientes naturais

• Rica em vitaminas A e D

• Não contém conservantes ou aromas artificiais

• Apta para vegetarianos

• Disponível em três formatos: 250 g, 450 g e 1 kg

• Ingredientes: óleos vegetais, água, leitelho, sal (1,4%), aromas naturais e vitaminas





* Com base numa avaliação, realizada em 2018 pela Quantis, sobre o ciclo de vida de margarinas e produtos para barrar à base de plantas, em comparação com manteigas de origem animal. Para obter mais informações, consulte o site.