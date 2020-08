Ōkah. Este não é só mais um rooftop lisboeta

Num verão atípico, a procura por espaços arejados e desafogados é uma tendência constante. Situado junto ao rio Tejo, o Okah ocupa o espaço do rooftop do edifício Lacs. De portas abertas desde o verão de 2018, o restaurante ganha agora uma nova carta às mãos do chef Luís Barradas.

Setubalense, o chef viajou pelo mundo – sobretudo o asiático – e aliou as melhores iguarias portuguesas à mestria oriental de quem também sabe tratar bem da obra-prima que é o peixe fresco. Formado em jornalismo, foi em Inglaterra que nasceu a paixão para a cozinha, ao realizar um curso de cozinha francesa no Westminster College, em Londres. Foi também na capital londrina que se especializou em sushi, no restaurante japonês Suntori.

Sushi e sashimi, a especialidade do chef.

Desde essa altura, a sua curiosidade pelas técnicas japonesas de cozinha relativas ao sushi e ao sashimi tornou-se mais aguçada, e pode agora ser apreciada na nova carta deste espaço lisboeta. A fusão entre a portugalidade e a cozinha asiática expressa-se em pratos como tártaro de carapau com pappadums de cominhos (€9), fataça queimada com batata doce (€7) ou os deliciosos niguiris de sardinha assada (2, €6,50), de atum dos Açores (2, €10) ou de robalo (2, €8).

Tártaro de carapau.

Rissóis de berbigão.

Para quem prefere um registo 100% português, as sugestões passam pelo que existir na categoria "Peixe Fresco da Nossa Costa", como por exemplo robalo com arroz carolino de limão e algas do Sado (€15). Para os apreciadores de carne, o bife da vazia de vitelão com puré de cherovia, espargos e cogumelos shimeji. A sobremesa é capaz de provocar exclamações a quem já provou pratos tão ricos como estes, pela sua riqueza e cariz surpreendente. Entre a seleção, a nossa eleição é a pêra bêbada com gelado de Queijo de Azeitão e bolacha Piedade (€6).

Uma das sobremesas a provar: pêra bêbada com gelado de Queijo de Azeitão e bolacha Piedade.

No paring de vinhos, um dos pontos fortes do Okah além da ementa, o restaurante sugere vinhos como o Espumante Bruto Paulo Laureano, de 2010, o Marquês de Borba Vinhas Velhas branco, de 2018 ou o Quinta da Viçosa tinto de 2015.

Onde? Cais Rocha Conde de Óbidos 4º Esquerdo, Lisboa Quando? Todos os dias das 12h30 às 23h (excepto segunda-feira, que encerra). Reservas reservas@okah.pt ou 914 110 791