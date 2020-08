Craveiral Farmhouse, a terra do nunca em pleno Alentejo

Sentimos a luz quente da manhã nos olhos e sabemos imediatamente que dormimos demais. Ou de menos – é tudo uma questão de perspetiva quando acordamos num lugar que nos faz ignorar o despertador a favor do relógio biológico. No Craveiral Farmhouse, em São Teotónio, comer, dormir e redescobrir a Natureza são três atividades que se fazem especialmente bem. Um turismo rural elegante, mas descomplicado, onde tanto damos de comer às cabrinhas que passam à beira da piscina como provamos a nova cozinha da horta para a mesa assinada por Alexandre Silva. "Já tínhamos as ideias, mas não tínhamos ainda a pessoa certa para as concretizar no Craveiral Farmtable," conta Pedro Franca Pinto, o advogado apaixonado pelo campo que transformou o Craveiral num modo de vida.

Craveiral Farmhouse. Foto: Martin Kaufmann





"Durante a pandemia, eu e o Alexandre falámos muitas vezes e pensámos fazer uma cozinha simples, de produto, e com a horta a 50 metros," conta. "Trabalhamos com pequenos produtores e pequenas quantidades, por isso o menu vai variando consoante o que encontramos," acrescenta o chef que aqui encontrou a fuga ideal à paralisação imposta pela pandemia nos restaurantes que lidera em Lisboa, o Fogo e o Loco, com uma estrela Michelin, para além do Mercado da Ribeira. A ideia é tornar o Farmtable uma referência nacional e internacional, "até porque não existe nada 100% da horta para a mesa em Portugal," remata Alexandre Silva.

Craveiral Farmhouse

Será um menu e um restaurante em evolução, tal como o próprio Craveiral aliás, onde a criatividade do chef chega em pratos tão diferentes quanto os ovos com presunto e couve kale estaladiça, cozinhados no fogo, o pato com arroz de forno ou os fresquíssimos peixes e mariscos do dia. Sempre acompanhados de uma boa açorda ou tomates da horta. Mantêm-se as pizzas em pareceria com a In Bocca al Lupo, que deslizam do forno para tabuas de madeira a fumegar.

O futuro do Farmtable será cada vez mais autossuficiente. "É um compromisso a longo prazo," confirma Pedro Franca Pinto. O mesmo que assumiu quando, no verão de 2018, decidiu abrir este turismo rural com vontade de ser diferente. Mais do que fazer do sustentável uma bandeira para ficar bem na fotografia, o Craveiral Farmhouse foi pensado desde o zero para estar em sintonia com a Natureza, da construção do edifício inserido na paisagem ao reaproveitamento das águas ou aos produtos biológicos que encontramos nos quartos.

As iguarias a provar no Craveiral Farmhouse. Foto: Martin Kaufmann





Por aqui, há 38 casas de diferentes tamanhos (agora com capacidade reduzida por causa do novo coronavírus), que recebem famílias e casais – para estes existe, aliás, um núcleo mais privado, o Cravo, com uma piscina própria, mais sossegada e afastada da azáfama do edifício principal. Há ainda uma piscina interior e um centro de bem-estar, bem como mil e uma razões para sair do quarto e andar a cavalo ou fazer caminhadas. Os interiores foram pensados na mesma linha, com destaque para marcas portuguesas como a WeWood e a DAM, no mobiliário, ou as loiças da Costa Nova.

A atenção aos detalhes faz-nos sentir em casa, prova de que o luxo pode estar nas coisas mais simples, como num acordar sem pressas ou um pequeno-almoço com ovos do Craveiral acabados de fazer, queijos e compotas locais (servido até às onze da manhã, já agora). "Sempre nos preocupámos muito com a autenticidade e sempre nos orgulhámos de sermos sustentáveis e de nos integrarmos na comunidade de forma responsável," confirma Pedro.

As iguarias a provar no Craveiral Farmhouse. Foto: Martin Kaufmann





Durante a quarentena, por exemplo, decidiram adaptar o projeto da pizzeria ComVida by In Bocca al Lupo, que promove a integração de pessoas com ligeiras perturbações intelectuais, no mercado de trabalho. "Como não tínhamos clientes, mas tínhamos pessoas a trabalhar, entregamos as pizzas ao domicílio, até para levar alguma normalidade à região." Pedro Franca Pinto fez, aliás, questão de não fechar o Craveiral em nenhum momento da pandemia, tal como reportou a CNN, elogiando a sua coragem e resiliência. "Claro que isto não é reproduzível em todo o lado nem em todas as empresas, mas aqui existem características que permitem ter esta abordagem," explica. "É um projeto de vida, por isso não seriam estes meses de dificuldades que me fariam voltar atrás."

Projeto da pizzeria ComVida by In Bocca al Lupo.

Onde? Craveiral Farmhouse - EM 501, Km 4, São Teotónio, Beja, Portugal Reservas 910 957 808, a patir de €140