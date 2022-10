TodasporTodas. Máxima apoia luta contra o cancro da mama e alia-se a figuras públicas

Assinala-se a 19 de outubro o Dia Mundial do Cancro da Mama, dia em que a Máxima lança um vídeo de consciencialização e se junta a esta luta global, em conjunto com rostos bem conhecidos, num ato de consciencialização para uma das doenças com maior impacto na sociedade.

O vídeo conta com testemunhos e apelos ao rastreio do cancro da mama por parte de oito mulheres: Sofia Ribeiro, Bárbara Guimarães, Joana Cruz, Carla Andrino, Fernanda Serrano, Tâmara Castelo, Diana Pereira e Liliana Santos são as vozes e os rostos a esta iniciativa, a partir de hoje visível nas diferentes plataformas da Máxima.

#TodasporTodas. Foto: Sebastião Sá da Bandeira

Em paralelo, foi criado um postal virtual da autoria do ilustrador Sebastião Sá da Bandeira. Com o mote #TodasPorTodas, este postal é um convite à partilha – e um apelo a que todas as pessoas se filmem com o hashtag #TodasPorTodas, e incentivem à prevenção de uma doença em que o diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento.

O cancro da mama é o tipo de cancro mais comum entre as mulheres (não considerando o cancro da pele), e corresponde à segunda causa de morte por cancro, na mulher. Em Portugal, sete mil novos casos de cancro da mama são diagnosticados todos os anos. São, em média, 19 novos casos por dia – novos casos que mudam as vidas dos doentes e famílias.

Créditos de vídeo

Edição de vídeo: Ana Sofia Pinto

Coordenação: Ana Damião