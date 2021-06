O estilo, os segredos e as paixões de verão de Cláudia Vieira

Como se define o verão perfeito?

O verão perfeito é quentinho, passado na praia, com mergulhos, bons amigos, gargalhadas, finais de tarde, cocktails, ver muitas vezes o por do sol e o nascer do sol. Os dias ficam maiores e são para aproveitar do princípio ao fim. Estamos com a energia certa e rodeados de família e amigos. Poder andar de pé descalço ou de pé na areia sabe pela vida. Há uma conexão direta com o ambiente e a Natureza, e isso faz-me muito bem. O verão perfeito é poder aproveitar o campo e a praia e tirar partido desses ambientes incríveis.

Como recorda o verão da sua infância?

Recordo-me de estar sempre de pé na areia, por isso talvez tenha referido logo isso quando falei do que é para mim o verão perfeito. Tive uma infância maioritariamente passada na praia, aliás muitas vezes acordava e já lá estava. A minha avó tinha um restaurante de praia, por isso tive muito contacto com o mar, com os pescadores, lembro-me de os ver a tirar o peixe da água,de ir com a minha avó às compras, à praça, de ver o restaurante e a esplanada a serem montados, e a azáfama dos preparativos para receber os clientes. Sempre vi as pessoas a trabalhar à minha volta, o verão sempre teve muito ligado ao trabalho para a família. Nunca tive muito aquelas idas de férias para longe ou para destinos típicos. A minha infância foi muito passada neste ambiente de restauração de praia. Chegava tão cedo que via o nadador salvador a chegar, as famílias… era quase como se a praia fosse o meu jardim, o meu quintal. Foi muito saudável, sempre fui muito livre, brincava muito na rua, subia às arvores (porque também cresci numa quinta). Lembro-me de estar sempre rodeada de amigos e família. Tinha muitos primos, de facto a família é grande, e por causa do restaurante da minha avó juntávamo-nos todos com muita facilidade.

A ideia do corpo de verão está a desaparecer para passarmos a gostar de vestir o que nos faz sentir confortáveis. Qual é a definição de uma peça de swimwear ideal, para si?

Eu sou muito prática, para mim estar confortável e sentir-me bem comigo é essencial. Valorizo muito um fato de banho ou biquíni que me favoreça as linhas do corpo, que seja feito com bons materiais (porque isso faz diferença), que tenham muita pinta e um bom corte. É muito importante que seja uma peça com qualidade, porque os fatos de banho andam em contacto com a areia e o mar, e usam-se várias vezes. Além disso, estamos mais destapadas, desnudas, por isso sem dúvida nenhuma que se tiver uma peça que me beneficie as linhas do corpo, vou aproveitar melhor o momento de praia ou de piscina. No fundo, a definição de uma peça de swimwear ideal é que seja confortável, que nos favoreça e que nos faça sentir bem. Um fato de banho ou um biquíni são praticamente uma segunda pele.

Qual é a peça preferida desta coleção da Latitid? O que, para si, distingue a marca?

Eu gosto de todas as peças, mas amo o biquíni alaranjado, o Caya, e o fato de banho Mary. Não sei qual deles escolher, adoro os dois. Relativamente à Latitid é uma marca que gosto muito, é sofisticada, com muita classe e distinta. É fácil identificar uma peça da Latitid no meio de muitos fatos de banho e biquínis. Os materiais são incríveis, os cortes, as linhas, o design... Diria que elegância é uma boa palavra para definir a marca.

Como saber que corte nos fica melhor? Tem algum segredo?

Não tenho propriamente segredos e acho que cada corpo é um corpo. Há quem prefira um fato de banho mais subido ou com mais ou menos decote. No entanto, há um modelo que penso que beneficia qualquer corpo, desde o corpo magro ao mais gordinho, que são os fatos de banho um pouco subidos na lateral. As costas até podem ser abertas, mas na lateral são subidos. No meu caso não gosto do típico biquíni com fiozinhos de lado, gosto que sejam um pouco mais largos, tipo cinto quase, porque me favorecem mais. Prefiro alças finas para poder bronzear, e que reduzam sempre a cintura para ficar mais elegante. Mas acho que o verdadeiro truque é as pessoas experimentarem diversos modelos e escolherem aqueles que mais as favorecem.

Fotografar campanhas como esta são momentos que continuar a adorar a par da representação?

Eu estava extremamente feliz a fazer esta campanha porque estava em casa. É uma marca que vi nascer e crescer, da qual tenho feito parte. Tenho admirado o bom gosto e profissionalismo com que têm feito tudo ao longo dos anos. Poder fazer uma campanha em que estou a fotografar com as minhas filhas, pela primeira vez, foi super especial. Uma campanha em que estou num ambiente meu, com uma equipa que se conhece bem… Senti-me muito feliz! Não é igual à representação, que é muito mais desafiante, mas gosto pontualmente de ir fazendo campanhas, dá-me muito prazer. Gosto de ver o resultado final e de contribuir com a minha imagem, a minha entrega e a minha energia, para as marcas com as quais me identifico.

Gosta de vestir as suas filhas com fatos de banho/biquínis a combinar? Ou vão todas diferentes para a praia?

Acho uma certa graça, é muito divertido, mas não temos esse hábito. Somos muito descontraídas e cada uma tem a sua identidade. De vez em quando sabe-nos bem… Temos dois ou três fatos de banho iguais e vamos a combinar, é sempre especial.

Algum truque de beleza para ter a pele radiante no verão?

Sem dúvida que preparar a pele para o verão é fundamental. No meu caso, mantenho-a sempre muito hidratada, faço um bom esfoliante antes de começar a apanhar os primeiros raios de sol, e, como tenho tendência para a retenção de líquidos, faço drenagens linfáticas com frequência. As drenagens ajudam-me a sentir mais confortável em fato de banho ou biquíni e permitem tonificar um bocadinho o corpo. No entanto, o mais importante ainda é a proteção solar. Se queremos ter uma pele jovem e cuidada o máximo de tempo possível das nossas vidas é preciso protegê-la dos raios UV. E não esquecer de beber muita água.

O que faz uma peça de swimwear ser perfeita para usar todo o verão?

Um fato de banho que tão depressa se usa com umas calças de ganga ou uma saia comprida, a servir de top. Podermos despir a saia e estarmos prontas para dar um mergulho no mar.. Uma peça feita com boas licras, um corte que nos assente bem, e que consigamos combinar para uma saída, um jantar, um final de tarde, ou um mergulho a meio da manhã, é o ideal para usar todo o verão.